So fröhlich wie auf diesem Bild wirken Ellie und Joel selten in The Last of Us.

Wer The Last of Us Part 2 kennt, hat eine ganz bestimmte Erwartungshaltung für Staffel 2 der Serienadaption. Showrunner Craig Mazin will über die Schlüsselszene der Geschichte noch nicht wirklich reden, hat aber eine Aussage getroffen, die Interpretationsspielraum lässt.

Könnte die Serie sich doch etwas weiter vom Original entfernen? Wir verraten euch nicht nur, was Mazin gesagt hat, sondern haben auch ChatGPT gefragt, wie eine alternative Version der Story aussehen könnte.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Last of Us Part 2.

Showrunner trifft geheimnisvolle Aussage

Wir wissen bereits, dass das zweite Spiel auf mehrere (vermutlich zwei) Serienstaffeln aufgeteilt wird. Außerdem wurde in früheren Aussagen der Shorunner klar, dass sie sich wieder gewisse Freiheiten nehmen werden. Wie diese aussehen werden, wissen wir aber noch nicht.

Esquire.com zitiert im Rahmen eines Interviews mit Joel-Schauspieler Pedro Pascal Showrunner Craig Mazin. Dieser äußert sich zu Joels Tod vage. Mazin sagt zwar zunächst, dass inzwischen klar sein sollte, dass er sich nicht scheue, Charaktere zu töten. Dann fügt er reichlich geheimnisvoll an:

Aber es ist wichtig, anzumerken, dass weder Neil [Druckmann, Co-Showrunner] noch ich uns durch das Quellenmaterial eingeschränkt fühlen.

Die KI entwirft eine Story, in der Joel überlebt

Wir haben ChatGPT gefragt, wie eine alternative Story aussehen könnte, in der Joel überlebt. Die Änderung würde die komplette Handlung von Part 2 drastisch verändern, schließlich wäre die ganze Rachegeschichte damit vom Tisch.

Das erkennt auch die KI, die statt der bekannten Geschichte eine ganz klassiche Endzeit-Story vorschlägt. In dieser Alternative leben Joel und Ellie ebenfalls in Jackson, wo Joel sich zu einem Anführer und Ellie sich zu einer versierten Jägerin gemausert hat.

Die Stadt kämpft mit Versorgungsproblemen, als eine ganz andere Bedrohung eintritt: Eine weitere Gruppe Überlebender fordert zuerst Nahrungsmittel und versucht dann, die Siedlung einzunehmen. Die Anführerin der Angreifer heißt Rebecca und hat ein dunkles Geheimnis: Sie war früher mit einer ziemlich fiesen mordenden Truppe unterwegs.

Ein bisschen erinnert das vielleicht an Kathleen aus Staffel 1. Die weilt aber auch nicht mehr unter den Lebenden und bei Rebecca hat sich die KI wahrscheinlich eher an einer Frau orientiert, die in einer Notiz in The Last of Us Part 2 erwähnt wird.

Um der Bedrohung standzuhalten und am Ende siegreich aus der ganzen Sache hervorzugehen, müssen Joel und Ellie zusammenhalten und erkennen, wie sehr sie sich brauchen, um in dieser brutalen Welt zu überleben.

Ob ihr diese Geschichte für reizvoll haltet, müsst ihr selbst entscheiden.

Wie stehen die Chancen für Joel tatsächlich?

Im zweiten Spiel wird Joels Leben ziemlich schnell durch einen Golfschläger in der Hand der zweiten Protagonistin Abby beendet. Was dann folgt, ist eine Rachestory, die einen Twist bekommt, wenn wir auf einmal in Abbys Rolle schlüpfen und die Welt durch ihre Augen sehen.

Pedro Pascal, der Joel verkörpert, weiß noch nicht, wohin die Reise in Staffel 2 gehen wird und kann auch nur mutmaßen. Doch seine ziemlich nüchterne Einschätzung zu Joels Schicksal lautet:

Es würde keinen Sinn machen, dem ersten Spiel so treu zu folgen, nur um dann komplett vom Weg abzukommen.

Eine kompltette Abkehr von Part 2 halten wir ebenfalls für nicht besonders realistisch. Dass Pascal aber noch länger mit von der Partie ist als bei einer Eins-zu-Eins-Adaption könnten wir uns dagegen durchaus vorstellen. Im verlinten Artikel oben erklären wir euch, warum wir denken, die Serie muss mit Abby anders umgehen.

Was glaubt ihr: Wie könnte Joels Schicksal in Staffel 2 aussehen? Denkt ihr, wir werden mehr von ihm zu sehen bekommen als im Spiel?