Ich wusste nicht, dass ich The Last of Us als Ego-Shooter brauche - bis jetzt!

Hat was! TLoU als Ego-Shooter könnte sich Linda zumindest sehr gut vorstellen.

The Last of Us Part 1 ist vor Kurzem auch für den PC erschienen, und auch wenn diese Version technisch bislang noch zu wünschen übrig lässt, bringt sie einen entscheidenden Vorteil mit: Sie öffnet die Pforten für die Modding-Community, von der wir in Zukunft sicherlich die ein oder andere super spannende Kreation sehen werden.



Einen Vorgeschmack darauf gibt uns jetzt Twitter-User Ceraphyte, der Naughty Dogs Action-Adventure als First Person-Shooter zeigt. Und das sieht so cool aus, dass ich mir sogar vorstellen könnte, die gesamte Reise von Joel und Ellie aus der Ego-Perspektive heraus zu erleben.

The Last of Us sieht als FPS richtig gut aus

Ceraphyte hat eine Auswahl von Screenshots geteilt, die auf Twitter mittlerweile über 17.000 Likes geerntet haben und viel Lob in der Community einfangen.

Hier könnt ihr euch die Bilder von Ceraphyte direkt in der Galerie ansehen:

Gameplay-Material vom "First Person-The Last of Us" gibt es aber leider nicht zu sehen. Nichtsdestotrotz schaffen es alleine die Screenshots, dass ich jetzt richtig Bock auf eine Art First Person-Modus für The Last of Us habe.

Durch die Ego-Perspektive könnte ich noch näher am Geschehen dran sein. Insbesondere Schießereien oder aber auch gruselige Schleichabschnitte wie zum Beispiel im düsteren Hotelkeller im fünften Kapitel des Abenteuers könnten sich dadurch noch intensiver anfühlen.

In der Third Person-Perspektive herrscht stets eine gewisse Distanz zwischen mir als Spielerin und meinem Charakter, den ich steuere. In der Ego-Perspektive verschmelzen beide Positionen allerdings mehr miteinander. So wird der Eindruck vermittelt, dass ich selbst in der Rolle von Joel stecke und jede Schießerei, Schleicheinlage und Kabbelei mit Clickern und Co. aus dessen Augen heraus erlebe.

Vielleicht liefert Ceraphyte in Zukunft ja noch Gameplay-Material nach. Ich wäre jedenfalls mächtig gespannt, wie das Ganze in Bewegung aussieht!

Was ist eure Meinung? Würdet ihr The Last of Us Part 1 (und Part 2) auch als Ego-Shooter spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!