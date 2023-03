The Last of Us-Serie steigert Verkauf von Menstruationstassen um 400 Prozent

Ellie findet in der The Last of Us-Serie eine Menstruationstasse.

In Folge 6 der The Last of Us-Serie ist so einiges passiert: Joel ging es nicht gut, Fans haben Dina aus The Last of Us Part 2 entdeckt und die Beziehung zwischen Joel und Ellie intensiviert sich durch einen Streit.

Nun wird im Nachhinein deutlich, dass eine weitere Szene einen großen Einfluss auf das Kaufverhalten der Zuschauenden hatte. Als Ellie ihr Zimmer in der Stadt Jackson bezieht, ist nämlich kurzzeitig ein Gegenstand zu sehen, der sich nun großer Beliebtheit erfreut.

Verkaufszahlen von Menstruationstassen schießen in die Höhe

Worum geht es? Ellie bekommt nicht nur frische Wäsche und eine warme Dusche, sondern auch eine Menstruationstasse. In der Serie ist Ellie 14 Jahre alt und dementsprechend in einem Alter, in dem die Periode bereits begonnen haben kann.

Sie nimmt sich die Menstruationstasse, spielt ein wenig mit ihr herum, liest die Bedienungsanleitung und beschreibt die Tasse als eklig. Das ist übrigens ist nicht das erste Mal, dass ein Hygieneartikel für die Periode in der Serie gezeigt wird: In Episode 3 freut sich Ellie über eine Packung Tampons, die sie findet.

Was ist eine Menstruationstasse? Bei der Menstruationstasse handelt es sich um eine Alternative zu Binden und Tampons. Der Vorteil an ihr ist, dass sie wiederverwendbar ist und mehrere Jahre benutzt werden kann. Gerade in der postapokalyptischen Welt, in der Hygieneartikel Mangelware und Verbrauchsartikel hart umkämpft sind, ist eine Menstruationstasse ziemlich wertvoll.

Nach Ausstrahlung der Folge erfreut sich die Menstruationstasse auch in der realen Welt großer Beliebtheit. Seit Episode 6 kommt es zu einem rapiden Anstieg der Verkaufszahlen für das Hygieneprodukt.

Ein Menstruationstassen-Hersteller berichtet nun, dass innerhalb von zwei Tagen die Verkaufszahlen um ganze 400 Prozent angestiegen sind. Auch andere Firmen können von ähnlichen Trends berichten. Da in der Serie keine spezielle Marke gezeigt wurde, scheinen alle Hersteller solche Hygieneartikel von der The Last of Us-Serie zu profitieren.

Was für Produkte habt ihr schon einmal nachgekauft, weil sie in einer Serie, einem Film oder einem Videospiel zu sehen waren?