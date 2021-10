The Last of Us-Serie: Neue Bilder vom Set zeigen beeindruckende Postapokalypse

In The Last of Us haben die mit dem Cordyceps infizierten Menschen dafür gesorgt, dass sich die Welt in eine sehr postapokalyptische verwandelt hat. Die Natur erobert sich weite Teile der großen Städte zurück und das wird offensichtlich auch in der HBO-Verfilmung als Serie nicht anders aussehen. Wir können jetzt sogar schon einen ersten Blick auf das Set in Edmonton werfen, wo die The Last of Us-Serie aktuell gedreht wird. Das sieht ziemlich vielversprechend aus.

The Last of Us-Serie wird in Edmonton gedreht und die Bilder vom Set zeigen Liebe zum Detail

Darum geht's: HBO arbeitet an einer Serien-Adaption von The Last of Us. Das Ganze dürfte ein ziemlich großes Ding werden, könnte jede Menge Staffeln bekommen und soll sich zunächst vor allem um die Handlung des ersten Teils drehen. Drumherum soll dem Universum des PS3- und PS4-Blockbusters von Sony und Naughty Dog aber noch mehr Leben eingehaucht werden.

Alle Infos zur Verfilmung findet ihr hier:

21 3 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

Neue Bilder vom Set: Nachdem der Cast bereits fest steht und auch schon das erste Bild gezeigt wurde, gibt es jetzt noch einmal ganz frische Fotos vom Set in Edmonton. Dort finden aktuell die Dreharbeiten statt und dafür wurden Teile der Stadt komplett umgebaut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist zu sehen: Unter anderem gibt es hier haufenweise Autowracks, aufgerissenen Asphalt und ein allgemein sehr zerstörtes Stadtbild zu sehen. Zusätzlich wurde das Ganze danach auch noch so verziert, dass es aussieht, als wären anschließend diverse Pflanzen über die Verwüstung gewachsen, eben ganz wie im Spiel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Detailverliebtheit begeistert Fans: In den Kommentaren zu den Beiträgen auf Twitter und Reddit freuen sich die meisten Fans. Vor allem der Look und die vielen kleinen Details scheinen bei sehr vielen gut anzukommen. Es wirkt auch einigermaßen cool und befremdlich, inmitten einer normalen Stadt plötzlich auf so ein Stück Postapokalypse zu stoßen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wann geht's los? Einen offiziellen Starttermin für die Ausstrahlung der HBO-Serie zu The Last of Us gibt es aktuell leider noch nicht. Es dürfte auch noch eine ganze Weile dauern, bis es endlich soweit ist. Immerhin wurde die Produktion erst vor knapp einem Jahr angeleiert und die Dreharbeiten sind momentan noch in vollem Gange. Eine Neuauflage des ersten The Last of Us-Spiels soll sich ebenfalls in Arbeit befinden.

Wie gefallen euch die Bilder vom Set? Passt der Look für euch oder würdet ihr das gern anders sehen?