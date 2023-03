The Last of Us: Die Serie erspart uns eine fiese Szene aus dem Spiel

Die vorletzte Folge von The Last of Us ist seit Montag verfügbar.

Die erste Staffel der The Last of Us-Serie neigt sich schon wieder dem Ende zu. Nach der vorletzten Folge an diesem Montag warten wir nun nur noch auf das Staffelfinale. Bereits die achte Episode hatte aber jede Menge wichtige und dramatische Szenen im Gepäck. Ein wohlbekannter Moment aus dem Spiel blieb uns aber erspart.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu Folge acht der The Last of Us-Serie sowie zum Spiel.

Spielszene hat's nicht in die Serie geschafft

Folge acht der Adaption widmet sich dem Teil des Spiels, in dem Ellie alleine jagen muss, weil Joel unter seiner schweren Verletzung leidet. Eingeleitet wird dieser Abschnitt in der Vorlage mit einer Szene, die für Fans von putzigen Tierchen richtig fies ist.

In der achten Folge muss Ellie sich alleine durchschlagen.

Wir sehen nämlich zunächst ein Häschen, das im Schnee aus seinem Bau kommt. Doch die niedliche Ablenkung hält nicht lange an. Im nächsten Moment wird das Tier von einem Pfeil durchbohrt. Diesen hat Ellie abgeschossen und uns damit ziemlich wirkungsvoll auf den Boden der brutalen Tatsachen zurückgeholt.

In der Serie könnt ihr ebenfalls einen Hasen entdecken, der durch den Schnee hoppelt. Dieser wird allerdings verschont, weil Ellie ihn nicht erwischt. Gut möglich, dass das eine kleine Entschädigung für all diejenigen ist, die in der Originalszene das süße Tierchen bewundert und dann einen Stich in der Magengrube verspürt haben.

Die Szene hat sogar ein Meme geprägt

Kommen euch die Worte "That's the f****** cutest thing I've ever seen in my entire life" (beziehungsweise auf Deutsch: "Das ist das verdammt süßeste Ding, dass ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe") bekannt vor? Genau das hat nämlich Streamerin Emme Montgomery, Nickname: Negaoryx, gesagt, als sie das Häschen erblickt hat. Im nächsten Moment, als der Pfeil angerauscht kommt, schlägt sie einfach nur die Hände vors Gesicht und gibt einen leidvollen hohen Ton von sich:

Die Szene - also nicht die aus dem Spiel, sondern Negaoryx' Reaktion - ist danach zum Meme avanciert und wurde über sämtliche andere Videos geschnitten. Es gibt sogar ganze Compilations auf YouTube.

Steramerin Emme Montgomery scheint die ganze Sache übrigens mit Humor zu sehen. Sie nennt sich selbst "Rabbit dying meme girl", also übersetzt "Sterbender-Hase-Meme Girl". Ein weiterer Fun Fact: Sie besitzt selbst Hasen. Was sie wohl zur Änderung in der Serie gesagt hat?

Kennt ihr das Meme und hättet ihr die Spielszene in der Serie stärker gefunden oder wart ihr froh, dass es dem Hasen dieses Mal nicht an den Pelz ging?