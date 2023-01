The Last of Us-Serie: Auf alle Folge warten dauert euch zu lange

Die HBO-Adaption zu The Last of Us ist gerade auf Sky/Wow angelaufen und wir wollten im Vorfeld von euch wissen, welche Pläne ihr für die Serie habt. Uns hat erst mal ganz generell interessiert, ob ihr sie schauen werdet, aber auch wie: Also, ob ihr euch gleich im wöchentlichen Rhythmus auf jede neue Folge stürzt oder erst mal abwartet, bis alle Episoden verfügbar sind und dann am Stück durchbinged.

Die meisten von euch schauen jede Woche rein

47% von euch schauen jede Woche eine neue Folge (1.538 Abstimmungen)

von euch schauen (1.538 Abstimmungen) 29% würden zwar gerne reinschauen, wollen aber kein Sky-Abo abschließen (965 Abstimmungen)

reinschauen, wollen aber kein Sky-Abo abschließen (965 Abstimmungen) 17% warten erst mal ab , bis alle Folgen verfügbar sind (559 Abstimmungen)

, bis alle Folgen verfügbar sind (559 Abstimmungen) 7% haben gar kein Interesse an der Serie (230 Abstimmungen)

Abstimmungen gesamt: 3292 (Stand: 20. Januar 2023, 11:32 Uhr)

Fall ihr noch unentschlossen seid, ob und wie ihr die Serie künftig schauen wollt und euch erst mal über die Ausstrahlung informieren wollt, findet ihr hier unsere Übersicht mit allen Episoden und Daten:

29 4 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie auf Sky/Wow: Zeitplan aller Folgen - Datum

Diese Gründe habt ihr genannt

Die große Mehrheit wird also wöchentlich vor dem Bildschirm hängen und verfolgen, wie Ellies und Joels Reise weitergeht. Flooraimer verrät beispielsweise in den Kommentaren: "Ich werde mir die neuen Folgen wöchentlich gönnen, sobald sie raus sind :)". Viele von euch sehen die Vorteile von wöchentlichen Neuerscheinungen. Harty merkt an: "In einem Rutsch hat man die Serie in ein paar Tagen durch. Vllt an einem Wochenende. Bei wöchentlicher Veröffentlichung begleitet Sie uns für 9 Wochen! Finde es so besser."

Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch in den nächsten Folgen erwartet, findet ihr hier:

1:08 The Last of Us - Neuer Teaser zeigt, was euch in den nächsten Folgen erwartet

Dagegen gibt elduderido zu bedenken: "ich muss die serie am stück sehen, sonst komme ich da zu schnell raus." Auch SirThomas findet: "Natürlich auf einen Schlag,das wöchentliche Gestückel nervt :-)".

Captainblack gehört zu denen, die sich kein Sky/Wow-Abo zulegen möchten: "Ich warte auf die BluRay. Werde keine Abo nur für eine Serie abschließen." Viele von euch haben berichtet, bereits mehrere andere Streamingdienste abonniert zu haben.

Natürlich gibt es auch einige unter euch, die zumindest aktuell keine Lust haben, (noch mal) mit Ellie und Joel loszuziehen. Zu dieser Fraktion gehört beispielsweise Durzo: "Ich werde erstmal passen. Ich mag die Spiele zwar, muss aber sagen das ich momentan wenig Lust auf eine Serie in einem Endzeitsetting habe, zumal wenn ich die Geschichte in vielen Punkten schon kenne. Das heißt aber nicht, dass ich sie mir nicht später mal angucke, gerade wenn sie gut wird. [...]".

Wir sind jedenfalls schon gespannt, was die neue Folge nächsten Montag bringen wird und welche Unterschiede zum Spiel wir entdecken können. Warum Linda die Serie spannend findet, obwohl sie The Last of Us kennt wie ihre Westentasche, erfahrt ihr in ihrer Kolumne.

Hattet ihr mit diesem Ergebnis gerechnet?