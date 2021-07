The Last of Us-Serie gibt Schauspielerin für Tess bekannt und die Fans sind begeistert

Die Schauspieler*innen zur The Last of Us-Serie von HBO beginnen so langsam mit ihren Arbeiten. Viele der Charaktere, die wir aus der Videospielvorlage kennen, sind bereits mit einem bekannten Gesicht besetzt worden. Nun wissen wir dank der Variety auch, wen wir in der Rolle von Schmugglerin Tess sehen werden.

Das müsst ihr über Tess wissen

Welche Schauspielerin wird in Tess Rolle schlüpfen? HBO hat Anna Torv als Tess gecastet. Die Schauspielerin ist unter anderem für ihren Auftritt in der Netflix-Serie Mindhunter bekannt, in welcher sie die Psychologin Wendy Carr spielt.

Anna Torv und Tess im Spiel:

Link zum Twitter-Inhalt

Anna Torv ist nicht nur für ihre Auftritte in Filmen und Serien bekannt: Im PS3-Adventure Heavenly Sword lieh sie Protagonistin Nariko ihre Stimme.

Wer war Tess nochmal? Tess arbeitet zusammen mit Joel als Schmugglerin. Die beiden erhalten von Marlene den Auftrag, Ellie aus der Stadt zu bringen und in ein Krankenhaus der Revoluzzer zu schmuggeln.

Welche Darsteller*innen sind bereits bestätigt? Mit der Bekanntgabe der Besetzung von Tess ist der Großteil des Casts mittlerweile bekannt. Folgende Schauspielenden werden wir in der The Last of Us-Serie zu sehen bekommen:

Joel - gespielt von: Pedro Pascal

Ellie - gespielt von: Bella Ramsey

Tommy - gespielt von: Gabriel Luna

Marlene - gespielt von: Merle Dandridge

Sarah - gespielt von: Niko Parker

Bill - gespielt von: Con O'Neill

Jeffrey - gespielt von: Jeffrey Pierce

Frank - gespielt von: Murray Bartlett

Fans sind mit der Wahl zufrieden

Auf Reddit tummeln sich bereits erste User, die positiv über die Wahl von Anna Torv gestimmt sind. Viele lieben die schauspielerische Leistung von Torv in Mindhunter, Fringe und weiteren Filmen und Serien:

"Sie war großartig in Mindhunter, eine sehr spannende Wahl!"

"Ja! Ich habe mir gerade Mindhunters noch einmal angeschaut und dachte, wie gerne ich sie in mehr Sachen sehen würde."

"Gott, ich liebe sie. Sie war großartig in "Mindhunter". Jede Neuigkeit über die Serie gibt mir einen Mini-Herzinfarkt, es ist fantastisch."

Unter den Kommentaren lässt sich generell der Trend erkennen, dass die Fans zufrieden mit der gesamten Riege der Schauspieler*innen für die The Last of Us-Serie sind. Somit dürfen wir gespannt sein, ob Charaktere wie Henry, Sam und Maria ebenfalls so gut besetzt werden wie die bisherigen Figuren.

Alle bisher bekannten Infos zur HBO-Serie The Last of Us findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

14 3 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

Einen Starttermin hat die HBO-Serie immer noch nicht

Obwohl viele Schauspieler*innen des Casts bekannt sind und die Dreharbeiten bereits vor einigen Tagen begonnen haben, lässt sich bislang kein offizieller Starttermin für die The Last of Us-Serie entlocken. Bislang ist es geplant, dass die Dreharbeiten am 8. Juni 2022 enden werden.

Das bedeutet, dass wir vermutlich nicht mehr mit einer Ausstrahlung im Jahr 2022 rechnen können. Durch die Post-Production wird es vermutlich noch bis 2023 dauern, bis wir die Serie zu sehen bekommen.

Seid ihr bislang mit dem Cast zufrieden? Findet ihr, dass Tess würdig vertreten wird?