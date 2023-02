The Last of Us-Serie: Folge 4 bringt Ellies Witzebuch und das habe ich dringend gebraucht

“Wieso hat die Vogelscheuche einen Preis gewonnen?” Sorry, die Antwort erfahrt ihr erst später im Artikel. An dieser Stelle sei nur so viel verraten: Die Pointe dieses Witzes bringt euch sicher nur dann zum Kichern, wenn ihr entweder auf schlechte Wortspiele steht oder gerade einfach sehr dringend was zum Lachen braucht. Letzteres trifft auf Ellie und Joel in The Last of Us zu - und darum bin ich wirklich froh, dass Ellie in Serienfolge vier endlich ihr Witzebuch auspackt. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum mir dieses Detail aus dem Spiel auch in der Adaption so wichtig ist.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu Folge 4 der HBO-Serie.

Willkommene Auszeit von Drama und Gewalt

The Last of Us handelt davon, wie sich Ellie und Joel durch eine schonungslos brutale Welt schlagen. Nicht nur, dass ein kleiner Fehltritt leicht den Tod bedeuten kann, oft heißt es außerdem: töten oder getötet werden. Wer in dieser Welt überleben will, muss sich anpassen und selbst in manchen Situationen grausam handeln.

Folge vier führt uns das ganz deutlich vor Augen, indem sie uns zusehen lässt, wie der Mann, den Ellie angeschossen hat, um Gnade fleht und von seiner “Mama” spricht. Wenn Joel ihn dann erschießt, damit er die beiden nicht verraten kann, geht das ganz schön an die Nieren, und zwar nicht nur uns, sondern sichtlich auch den Hauptpersonen.

Die Episode präsentiert uns aber keineswegs Gewalt und Drama am laufenden Band. Sie setzt stattdessen ein cleveres Gegengewicht mit herzerwärmendem Humor. Entscheidend sind dabei gar nicht die Witze selbst, sondern, wie Ellie und Joel sie nutzen, um eine dringend nötige kleine Auszeit von der harten Realität zu bekommen.

Wenn die beiden zum ersten Mal so richtig zusammen lachen, und das auch noch nach einer Pointe, die ich bestenfalls als mittelmäßig bezeichnen würde, tut das einfach gut; und zwar, weil wir die beiden auch mal entspannter erleben und ihre Beziehung sich dadurch entwickeln kann.

Die Szene erinnert an eine unter Fans sehr beliebte Konzeptzeichnung zum Spiel, die zeigt, wie Ellie und Joel am Lagerfeuer herumalbern. Eine entsprechende Spielszene gab es leider nicht, dafür aber nun einen ähnlichen Moment in der Serie.

Aber der Humor trägt auch zur Story bei

Die Stimmung kippt jedoch nach jedem leichtherzigen Augenblick schnell wieder und das ist genau der Kontrast, durch den für mich auch die brutalen und dramatischen Szenen stärker wirken. Eben weil die Charaktere mit ihren verschiedenen Facetten menschlicher und greifbarer werden. Dass sie das Bedürfnis verspüren, sich mit Humor von schlimmen Dingen abzulenken, kann ich sehr gut nachvollziehen.

Dabei ist es vor allem Ellie, die den tief verbitterten Joel immer wieder aus seinem Trott reißt. Sie will beispielsweise von ihm wissen, ob sie ihn etwas Ernstes fragen darf. Als er das in besorgtem Tonfall bejaht, bringt sie die Frage mit der Vogelscheuche an. Zu ihrer Überraschung löst Joel auf: “Weil sie auf ihrem Feld herausragend war."

Die Art, wie das Mädchen Joel damit veräppelt und letztlich aus der Reserve lockt, ist ein entscheidender Story-Aspekt für mich. In diesen Momenten erinnert Ellie mich nämlich ziemlich stark an Joels beim Ausbruch getötete Tochter Sarah erinnert. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden sorgt meiner Meinung nach erst dafür, dass die Beziehung zwischen Joel und Ellie funktioniert.

Klar, basieren die typischen Neckereien zwischen den beiden nicht immer nur auf dem Witzebuch. Trotzdem finde ich die Scherzfragen, die sich als Running Gag durch das Spiel und die Serienfolge ziehen, besonders wirkungsvoll. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich neben all dem auch einfach ein großer Fan schlechter Wortspiele.

