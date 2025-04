The Last of Us Staffel 2 bei Amazon Prime Video: Schaut den postapokalyptischen Serien-Hit jetzt im Stream!

Staffel 2 der Serie The Last of Us könnt ihr nicht nur im Streaming-Abo bei WOW, sondern auch über Amazon Prime Video sehen.

Eine der besten Videospielverfilmungen aller Zeiten geht in die zweite Runde: Vergangene Woche ist die zweite Staffel der Serie zum postapokalyptischen Action-Hit The Last of Us angelaufen. All diejenigen unter euch, die keine Lust haben, für die Serie extra wieder ein Abo abzuschließen, oder die sie schlicht lieber kaufen und dauerhaft behalten möchten, können sich Staffel 2 ab jetzt bei Amazon Prime Video schnappen:

Wenn ihr die erste Staffel noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr diese übrigens bei Amazon Prime Video gerade im Sonderangebot bekommen, ihr zahlt hier nicht mal mehr die Hälfte. Außerdem könnt ihr beide Staffeln natürlich nach wie vor bei WOW im Streaming-Abo sehen, was sich aktuell besonders lohnt, weil ihr durch ein Angebot 40 Prozent sparen könnt und dadurch nur noch 5,98€ pro Monat bezahlt. Hier erfahrt ihr mehr:

Was erwartet uns in The Last of Us Staffel 2?

Während die erste Staffel der Serie weitgehend die Story des ersten Spiels und seines DLCs nacherzählt hat, wird Staffel 2 auf dem zweiten Spiel basieren. Allerdings ist es gut möglich, dass Staffel 2 nicht die gesamte Geschichte des Spiels erzählt, denn erstens fällt sie mit sieben Episoden kürzer aus, obwohl das Spiel umfangreicher ist als das erste. Zweitens hat HBO bereits angekündigt, dass die Serie eine dritte Staffel bekommen wird.

Sicher ist: The Last of Us Staffel 2 beginnt fünf Jahre nach den Ereignissen von Staffel 1 im Städtchen Jackson, in dem Joel und Ellie zunächst noch ein vergleichsweise friedliches Leben führen, insoweit das bei den Gefahren der postapokalyptischen Welt möglich ist. Joel wird jedoch schon bald von den Folgen seiner Taten eingeholt und mit Abby bekommt der wichtigste neue Charakter (gespielt von Kaitlyn Dever) seinen großen Auftritt.

Wie schon die erste Staffel dürfte sich übrigens auch die zweite nicht an jedes Detail an der Vorlage halten, sondern einiges abändern oder frei interpretieren. Selbst wenn ihr das Spiel bereits in- und auswendig kennt, kann es also noch passieren, dass ihr die eine oder andere Überraschung erlebt.