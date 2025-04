The Last of Us Staffel 2: Zurück in die Apokalypse - Jeder Weg hat seinen Preis

Endlich geht es weiter! Während Serien-Adaptionen von beliebten Games oft durchwachsen ausfallen, hat die erste Staffel von "The Last of Us" Fans der Games wie Kritiker durchweg überzeugt und uns alle in eine Welt voller Gefahren und emotionaler Tiefe entführt.

Anstatt noch einer Zombie-Horror-Survival-Show präsentiert TLOU eine verstörende Alternative unserer Welt, in der ein Großteil der Menschheit durch Pilzbefall zu grausigen Kreaturen mutierte.

Es gibt (noch) keine Heilung und die wenigen Überlebenden stellen untereinander oft eine größere Gefahr als die eigentlichen Infizierten dar.

So wird The Last of Us schon in Season 1 zu einem Musterbeispiel an einer Serie, die den eigentlichen Horror nicht (nur) durch entsetzliche Kreaturen, sondern vor allem durch typisch menschliches Verhalten aufzeigt.

Season 2 von TLOU - Es wird alles noch viel schlimmer!

In Season 1 habt ihr bereits die liebenswerte Ellie und ihren bärbeißigen Beschützer Joel auf ihrer gefährlichen Reise quer durch die Überreste der USA begleitet. Ihr wurdet Zeugen ihrer tiefen Verbindung und der weitreichenden Entscheidungen, die sie treffen mussten.

Wenn ihr das schon nervenaufreibend und emotional packend empfandet, dann wird es in Season 2 noch viel krasser! Denn die 2. Staffel, die am 14. April 2025 bei WOW startet, verspricht, diese Intensität noch zu übertreffen!

Erneut geht es nicht um billige Schockmomente oder brachiale, blutige Splattergewalt, sondern um die schonungslose Darstellung menschlicher Schicksale in einer Welt, die völlig aus den Fugen geraten ist. In den folgenden Absätzen gehen wir auf diese einzigartigen Features der Serie weiter ein.

Von wegen Idylle

Im Trailer zu Staffel 2 seht ihr bereits, was euch erwartet. Denn auch wenn Joel und Ellie nach dem krassen Ende von Season 1 nun schon seit 5 Jahren vermeintlich friedlich im verschneiten Städtchen Jackson leben, ist die Idylle nur von kurzer Dauer.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Autoplay

Jeder Weg hat seinen Preis! Die schrecklichen Konsequenzen von Joels Taten holen die beiden ein und mit der kontroversen Figur Abby erscheint eine weitere Person auf der Bühne, die alles noch viel schwieriger macht. Anders als im Spiel wird Abbys großer Twist schon früh offenbart, was aber der Dramatik keinen Abbruch tut.

Dazu kommt das neue, räumlich begrenzte Setting in der Kleinstadt, die von einem großen Zaun umgeben ist. “Wir sind hier drinnen, draußen sind die Monster”, klingt nur vermeintlich nach Sicherheit.

Vielmehr sorgt die Mischung aus Enge, schrecklichen Geheimnissen, menschlichen Konflikten und der stetigen Bedrohung durch die abscheulichen Pilzwesen für eine besonders intensive Gemengelage an Spannung und existenziellen Horror.

Die Beziehung zwischen Joel und Ellie wird dabei auf eine harte Probe gestellt, vor der die Bedrohung durch die Pilz-Infektionen fast verblasst.

Neue Bedrohungen, neue Schrecken

Die Welt von "The Last of Us" entwickelt sich in Season 2 weiter, und neue Bedrohungen tauchen auf. Die Infizierten werden noch gefährlicher und bedrohlicher. Das ist schon im Trailer gut zu sehen. Regelrechte Horden der grotesken Cordyceps-Infizierten stürmen die Umzäunung und werden erbittert bekämpft.

Ihr seht also eine regelrechte Schlacht, die obendrein von einer der härtesten Schlachten der Seriengeschichte inspiriert wurde. Wer also das gnadenlose Gefecht in der Folge “Hartheim” von Game of Thrones mochte, wird hier voll auf seine Kosten kommen.

Die Serie scheut sich erneut nicht, die Brutalität und die Grausamkeit dieser “neuen” Welt zu zeigen, legt aber stets den Fokus auf die menschlichen Schicksale und die emotionalen Auswirkungen von Taten.

Düstere Bildgewalt

Die Macher von "The Last of Us" verstanden es schon in Season 1, eine beklemmende und immersive Atmosphäre zu schaffen. Und erneut ist die visuelle Gestaltung in Staffel 2 sowohl düster als auch visuell auffällig und kontrastreich. Gerade die Pilzwesen sind sogar regelrecht farbenfroh!

Dazu kommt der Serie zugute, dass es eben keine SciFi-Show ist, die in einer weit entfernten und damit emotional kaum greifbaren Zukunft spielt.

Vielmehr ist die große Katastrophe scheinbar “jetzt” ausgebrochen und alles wirkt verstörend aktuell und damit emotional extrem packend.

Neben der Bildgewalt überzeugt ebenso die Soundkulisse. Die ist bedrohlich und eindringlich, was die einzigartige Stimmung und Atmosphäre der Serie noch weiter unterstreicht.

Die Serie nutzt all diese Elemente, um die herausragenden emotionalen Momente in Season 2 noch weiter zu verstärken.

Seid ihr bereit für eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Apokalypse?

Eines ist also sicher: Staffel 2 wird euch noch mehr emotional mitreißen. Es geht um starke Themen, wie Verlust, Rache, Vergebung und die Suche nach Hoffnung in einer scheinbar hoffnungslosen Welt.

Die Serie stellt erneut existenzielle Fragen über die Natur des Menschen und die Grenzen der Moral in einer Zeit von extremen Krisen. Mehr als einmal werdet ihr sicherlich euch fragen “Wie würde ich wohl in dieser Situation handeln?” und wahrscheinlich gibt es selten eine klare Antwort.

Wenn ihr also die spannende Fortsetzung einer der besten Serien erleben wollt, dann holt euch noch heute ein Abo für WOW!