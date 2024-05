The Last of Us Staffel 2 enthüllt weiteren Darsteller - und der hat die gleiche Rolle schon im Spiel übernommen

Joel und Ellie kehren in der zweiten Staffel der Last of Us zurück.

Bis wir die zweite Season der The Last of Us-Serie sehen können, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Nach und nach werden nun aber die Schaupieler*innen enthüllt, die in der zweiten Staffel mitspielen – und die aus The Last of Us: Part 2 bekannten Charaktere verkörpern.

Jetzt wurde bekannt gegeben, wer die Rolle von Isaac übernehmen wird. Es ist Jeffrey Wright.

Eine wirkliche Überraschung ist das allerdings nicht. Denn schon im Spiel lieh Wright dem Charakter seine Stimme und war auch für die Motion-Capturing-Aufnahmen für diesen verantwortlich.

Einigen von euch dürfte Jeffrey Wright vermutlich auch aus den letzten James Bond-Filmen bekannt sein, dort spielte er den CIA-Agenten Felix Leiter. Außerdem spielte er unter anderem in Die Tribute von Panem und The Batman mit.

Moment mal, wer war nochmal Isaac in Part 2?

Isaac Dixon ist in The Last of Us: Part 2 der Anführer der Washington Liberation Front (WLF), einer großen Miliztruppe, die erbittert gegen den Seraphiten-Kult kämpft. Er gehört im Spiel zu den gefährlichsten und wichtigsten Antagonisten von Abby.

Ob Isaac auch im Spiel zu den "Bösen" gehört, ist noch nicht bestätigt – angesichts der Rolle im Spiel aber ziemlich wahrscheinlich.

Diese Charaktere und Schauspieler*innen sind ebenfalls schon für Staffel 2 bestätigt

Joel Miller - Gespielt von: Pedro Pascal

- Gespielt von: Pedro Pascal Ellie Williams - Gespielt von: Bella Ramsey

- Gespielt von: Bella Ramsey Tommy Miller - Gespielt von: Gabriel Luna

- Gespielt von: Gabriel Luna Maria - Gespielt von: Rutina Wesley

- Gespielt von: Rutina Wesley Dina - Gespielt von: Isabela Merced in Staffel 2

Alle weiteren bekannten Infos zur zweiten Season erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel:

Derzeit laufen die Dreharbeiten für die zweite Staffel, diese werden vermutlich im August abgeschlossen sein. Insgesamt wird es 7 Folgen geben, mit dem Release der Serie können wir aber nicht vor dem nächsten Jahr rechnen. Ausgestrahlt wird The Last of Us: Season 2 frühestens im Frühjahr 2025.