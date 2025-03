The Last of Us Serie: Neue Set-Bilder vom Staffel 2-Dreh zeigen Ellie, Joel und Co. und machen Lust auf mehr

Dieses Bild stammt nicht aus der Serie, sondern aus dem Spiel.

Bald hat das Warten ein Ende: The Last of Us Staffel 2 geht am 14. April in Deutschland an den Start und die neuen Folgen können wir erneut bei WOW streamen. Folglich gab es natürlich auch in letzter Zeit einige Neuigkeiten zur nächsten Season.

Jetzt gibt es vier Fotos, die Joel, Ellie und Co. am Set zeigen und die direkt Lust auf die Fortsetzung machen.

Neue Setbilder zu The Last of Us Staffel 2: Das ist zu sehen

Zu sehen sind die Bilder in einem X-Post (ehemals Twitter) des Accounts The Last of Us News. Es handelt sich dabei nicht um eine Fanseite, die uns bereits seit der ersten Staffel regelmäßig mit Bildern und Neuigkeiten versorgt.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen:

New look at #ThelLastofUs Season 2 pic.twitter.com/yFX9kMhalA — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) March 5, 2025

Das erste Bild zeigt Pedro Pascal als Joel, daneben ist direkt einer der Neuzugänge zu sehen, nämlich Kaitlyn Dever, die in die Rolle von Abby schlüpfen wird. Sehr schön ist auch, dass wir auf dem Bild direkt darunter Ellie und Dina gemeinsam sehen. Ellie wird erneut von Bella Ramsey verkörpert, Dina wird in Staffel 2 von Isabela Merced übernommen.

In Staffel 1 war die Figur bereits in einem kleinen Cameo zu sehen, da aber noch gespielt von Paolina von Kleef.

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Besonders das vierte Bild lässt sofort ans Spiel denken. Hier reiten Ellie und Joels Bruder Tommy, dargestellt von Gabriel Luna, gemeinsam durch den Schnee. Allgemein bringen die Fotos aber die "frostige" Stimmung – im übertragenen sowie Wortsinn – von The Last of Us: Part 2 wunderbar zur Geltung.

Einen Trailer zur zweiten Season gab es übrigens auch schon. Diesen könnt ihr euch oben anschauen, um noch mal genauere Eindrücke zu gewinnen.

Wir dürfen gespannt sein, wie Staffel 2 genau den Stoff aus The Last of Us: Part 2 adaptieren wird. Die ersten Staffel nahm sich bereits einige Freiheiten und gab uns damit tiefere Einblicke zu bestimmten Hintergründen. Auch wird spannend, wie viel von der Videospiel-Fortsetzung in der Season landet.

Die wird dieses Mal nur sieben Folgen umfassen, also zwei weniger als die erste, und dabei wohl nicht die ganze Geschichte erzählen. Höchstwahrscheinlich soll die Serie am Ende ganze vier Staffeln bekommen.

Wie gefallen euch die Bilder und welche Details sind euch aufgefallen?