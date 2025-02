"Wir wollen es niemandem recht machen": The Last of Us Staffel 2 wird laut Neil Druckmann wohl genauso umstritten wie das Spiel

Joel wird es in der zweiten Staffel der HBO-Serie The Last of Us garantiert nicht leicht haben.

Falls ihr darauf hofft, dass The Last of Us Staffel 2 die schlimmsten Momente aus dem Spiel The Last of Us Part 2 einfach umschreibt, habt ihr euch geschnitten. Auch wenn es wohl wieder einige Abweichungen zwischen der Verfilmung und dem Vorbild geben wird, macht Neil Druckmann schon im Vorfeld klar, dass die Macher*innen der Serie nicht angetreten sind, um irgendwem eine Freude zu machen oder sich nach Fan-Wünschen zu richten.

The Last of Us: Staffel 2 versucht nicht, es irgendwem recht zu machen und wird wohl so kontrovers wie das Spiel

Darum geht's: Als The Last of Us Part 2 beworben wurde, haben Sony und Naughty Dog sogar einige Szenen in den Trailern so bearbeitet, dass bestimmte Personen nicht darin zu sehen sind, die im Spiel aber dort auftauchen. Alles, um den großen, emotionalen Tiefschlag und Story-Twist des Titels nicht zu verraten.

Genau der erwartet euch wahrscheinlich auch in der Serie. Auch wenn in den bisherigen Teaser-Trailern zur zweiten Staffel The Last of Us natürlich auch noch nichts davon zu sehen ist:

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Aber was Neil Druckmann sagt, ist recht eindeutig: In einem ausführlichen Interview mit Entertainment Weekly plaudern er und Craig Mazin ordentlich aus dem Nähkästchen. Sie machen deutlich, dass uns auch in den sieben Episoden der zweiten Staffel The Last of Us wieder jede Menge hartes Drama erwartet.

"Unser Markenzeichen ist, dass wir es niemandem recht machen wollen. Wir tun das, was für die Story am besten ist und was auch immer geschieht, geschieht. Es gibt da eine ganz bestimmte Geschichte, die wir erzählen wollten, und wir sind der Sache treu geblieben."

Dabei bezieht er sich zwar in erster Linie auf die Reaktionen, die es zum Release von The Last of Us Part 2 gab, aber dasselbe gilt auch heute noch, wenn es um die Verfilmung der Story geht. Das erfolgreiche Rezept, das nicht nur die beiden Spiele, sondern eben auch die erste Staffel der HBO-Serie hervorgebracht hat, soll nicht abgeändert werden:

"Wir glauben, unser Job ist es, das weiterzumachen, was wir gemacht haben, und zwar die Menschen herauszufordern und sie zu begeistern, sie zu überraschen, sie etwas fühlen zu lassen und sie im Inneren zum Nachdenken anzuregen. Wir reagieren nicht auf die Angst des Publikums, was eigentlich unsere Angst davor ist, wie sie darauf reagieren könnten. Wir stellen uns weiter die Frage: Was sind die besten Entscheidungen für diese Geschichte, für diese Charaktere? Und das ist die Wahl, die wir treffen."

Wann kommt Staffel 2 und ist danach Schluss? The Last of Us Staffel 2 soll bereits in einigen Wochen an den Start gehen. Die Veröffentlichung oder zumindest der Beginn der Ausstrahlung wurde für den Monat April angekündigt.

Wo und wann genau ihr die Fortsetzung der Serie sehen könnt, erfahrt ihr dann natürlich hier. Danach geht es wohl auch noch weiter: Es existieren bereits Pläne, die eine dritte und wohl auch schon eine vierte Staffel umfassen.

Wie denkt ihr über Änderungen an der Story im Vergleich zum Spiel, was würdet ihr gern anders sehen? Denkt bitte daran, Spoiler in den Kommentaren entsprechend zu markieren!