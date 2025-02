The Last of Us Staffel 2 wird ungenutztes Material aus dem Spiel zeigen - und das soll ziemlich brutal sein

Auch die zweite Staffel von The Last of Us wird sich an der Geschichte der Spiele orientieren.

Die zweite Staffel der HBO-Umsetzung von The Last of Us soll im April 2025 an den Start gehen. Während die erste Season die Geschichte des kompletten ersten Spiels von 2013 erzählte, wird Staffel 2 nur einen Teil des Nachfolgers von 2020 abdecken.

Neil Druckmann, der Creative Director der beiden Spiele und Showrunner der HBO-Serie, hat in einem Interview verraten, dass in der zweiten Staffel aber auch zusätzliche Szenen zu sehen sein werden, die es nicht in die Games geschafft haben.

Den aktuellen Trailer zur zweiten Staffel könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

The Last of Us zeigt neues Material

Das wurde gesagt: Der Start von Season 2 rückt langsam näher und daher überrascht es auch nicht, dass langsam aber sicher die PR-Maschine rund um die Serie ins Laufen kommt. Druckmann und Co-Showrunner Craig Mazin haben etwa ein längeres, exklusives Gespräch mit Entertainment Weekly geführt.

Darin erwähnt Druckmann unter anderem, dass Material, das bei der Entwicklung der Spiele noch gestrichen werden musste, in der zweiten Staffel zu sehen sein wird. Einige Szenen sind auch in der Remastered-Version von The Last of Us Part 2 gelandet, aber nicht alle. Druckmann beschreibt die Szenen mit den Worten:

"ziemlich brutal, aber ich bin sehr gespannt darauf, dass die Leute es sehen."

Worum könnte es gehen? Dass es eine ganze Reihe von Ideen gibt, die es nicht ins zweite Spiel geschafft haben, obwohl einige davon sogar schon komplett fertig umgesetzt waren, ist schon länger bekannt. Wir haben sogar sechs davon einzeln vorgestellt.

Um welches Material es sich aber letztendlich handelt, kann nur spekuliert werden. Wir gehen aber davon aus, dass die Serie die Geschichte nicht gänzlich umschreiben wird.

Auch abseits davon wird Staffel 2 für Fans der Spiele ein paar Überraschungen bereithalten. Catherine O'Hara wird beispielsweise eine Figur spielen, die in den Spielen überhaupt nicht zu sehen war und Druckmann verspricht, dass es auch darüber hinaus neue Blickwinkel geben soll.

