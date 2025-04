"Ich hab' es satt": The Last of Us-Star Bella Ramsey bekommt immer wieder dieselbe Frage gestellt

Bella Ramsey als Ellie in der The Last of Us-Serienverfilmung von HBO.

Bella Ramsey war auf großer Medien- und Pressetour für die zweite Staffel von The Last of Us. Dabei wurde dem HBO-Star offenbar immer wieder dieselbe Frage gestellt, die irgendwann zu einer ziemlich witzigen und leicht ruppigen Reaktion geführt hat.

Bella Ramsey hatte es satt, immer wieder gefragt zu werden, wie die Vorbereitung auf Staffel 2 und den Altersunterschied ausgesehen hat

Darum geht's: In The Last of Us Staffel 2 ist die von Bella Ramsey verkörperte Ellie 19 Jahre alt. In Season 1 war sie noch 14. Es liegen also fünf Jahre zwischen den beiden Staffeln und dementsprechend fragen viele Leute in Interviews danach, wie sich Bella Ramsey auf diesen Altersunterschied vorbereitet hat (via Independent).

Bella Ramsey kann die Frage nicht mehr hören: Die Reaktion darauf fällt leicht genervt und trotzdem amüsiert aus. Der The Last of Us-Star erklärt, dass er genau wie Ellie eben erwachsen geworden sei und es da nichts zu erzählen geben würde.

"Ich bin auf einer dreiwöchigen Pressetour und das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt worden ist: 'Bella, Ellie war 14 in Season 1 und jetzt ist sie 19 in Staffel 2, das sind fünf Jahre Altersunterschied, wie hast du dich darauf vorbereitet, eine ältere Ellie in Staffel 2 zu spielen?' Auf dieselbe Art, wie ich mich auf Staffel 1 vorbereitet habe. Ich bin erwachsen geworden! Ellie ist erwachsen geworden! Es gibt da nichts zu erzählen. Ich habe euch nichts zu sagen. Ich werde diese Frage wahrscheinlich für die nächsten drei Wochen jeden Tag gestellt bekommen und ich will niemandem auf den Schlips treten, der sie fragt, aber das ist die Frage, die ich ein kleines bisschen satthabe."

Dabei sollte natürlich festgehalten werden, dass Bella Ramsey das alles mit einem breiten Grinsen sagt. So richtig ernstgemeint und schlimm dürfte es also nicht sein. Dass ein und dieselbe Frage auf Dauer anstrengend sein kann, glauben wir natürlich sofort.

Passt der Altersunterschied denn? Nicht so richtig: Zwischen den Dreharbeiten von Staffel 1 (die 2021 begonnen haben) und dem Drehbeginn von Staffel 2 (2024) liegen jedenfalls keine fünf, sondern nur drei Jahre.

Dementsprechend kann Bella Ramsey nicht in demselben Umfang gealtert sein, wie es bei Ellie in der Serie der Fall war. Einen großen Unterschied dürften die zwei Jahre aber nicht machen.

Außerdem hat das Ganze sowieso von Anfang an nicht gepasst, Bella Ramsey war in Staffel 1 viel älter als die eigentlich 14-jährige Ellie, die sie dargestellt hat. Aber auch das ist Gang und gäbe im Showbusiness.

Wie findet ihr die Frage und was haltet ihr von der Reaktion?