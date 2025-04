The Last of Us Staffel 2 auf Sky/Wow: Zeitplan aller Folgen - Datum + Release in Deutschland

Hier ist der Sendeplan für Season 2 von The Last of Us in Deutschland.

Das Warten hat ein Ende, die The Last of Us-Serie geht endlich in die zweite Staffel. Während Season 2 in den USA bei HBO läuft, ist sie bei uns via Sky verfügbar. Wo genau ihr die Live-Action-Serie gucken könnt und wann die neuen Folgen jeweils live gehen, fassen wir hier zusammen.

Wie viele Folgen hat The Last of Us Season 2? Die zweite Staffel wird kürzer als die erste und umfasst insgesamt sieben Episoden. Die Folgen erscheinen nicht alle auf einen Schlag, sondern werden wöchentlich veröffentlicht. Damit erwartet uns die erste Episode hierzulande am 14. April und die letzte am 26. Mai.

The Last of Us streamen - wo läuft Season 2?

Die Serie ist bei uns exklusiv bei den Streamingdiensten Sky (mit Entertainment Plus-Paket) und WOW verfügbar. Im deutschen Fernsehen laufen die Episoden jeweils ein paar Stunden später um 20:15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Sky Atlantic.

The Last of Us Staffel 2 - Wann kommt Folge 1 auf Sky und WOW?

The Last of Us - Folge 1: Release in der Nacht zum 14. April

The Last of Us - Folge 2: In der Nacht zum 21. April

The Last of Us - Folge 3: In der Nacht zum 28. April

The Last of Us - Folge 4: In der Nacht zum 5. Mai

The Last of Us - Folge 5: In der Nacht zum 12. Mai

The Last of Us - Folge 6: In der Nacht zum 19. Mai

The Last of Us - Folge 7: In der Nacht zum 26. Mai

Ab welcher Uhrzeit sind die Folgen verfügbar? Bei HBO laufen die Folgen jeweils um 9 pm ET, die Ausstrahlung in Deutschland soll unmittelbar danach erfolgen. Entsprechend sind sie bei uns ungefähr ab 3 bis 4 Uhr morgens verfügbar.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Autoplay

Wie die zweite Staffel bislang bei den internationalen Kritiken abschneidet, könnt ihr hier nachlesen:

Sprache, Untertitel, Länge der Folgen und weitere Infos

Sprachen auf Sky/Wow: Deutsch, englisches Original sowie optional deutsche oder englische Untertitel

Deutsch, englisches Original sowie optional deutsche oder englische Untertitel Episoden-Längen (laut Sky): circa 55 Minuten

circa 55 Minuten Genre: Abenteuer, Horror, Action

Abenteuer, Horror, Action Regie: Craig Mazin

Die Story von Season 2: Staffel 2 spielt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Season. Ellies und Joels gemeinsame Vergangenheit holt die beiden ein und führt zu einem Konflikt zwischen ihnen – vielmehr verrät die offizielle Zusammenfassung noch nicht.

Die zweite Staffel deckt allerdings nicht die gesamte Handlung der Spielvorlage The Last of Us Part 2 ab. In der dritten Season, die inzwischen offiziell bestätigt wurde, dürfte die Geschichte der Vorlage also fortgeführt werden.