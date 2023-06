Neuer The Legend of Zelda Controller für die Nintendo Switch: Jetzt vorbestellen!

Das ist der neue offizielle Nintendo Switch Contoller.

Euch haben die bisherigen Zelda Controller bisher nicht wirklich angesprochen? Oder ihr seid leidenschaftlicher Sammler? Dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für euch: Am 28. Juli 2023 erscheint ein neuer offizieller Zelda Controller für die Nintendo Switch.

Wie viel wird euch der neue Controller im Zelda Design kosten? Euch erwartet bei dem kabellosen Controller ein Preis von 59,99€.

The Legend of Zelda Controller für die Nintendo Switch

Hier sieht ihr den neuen The Legend of Zelda Controller von den anderen Seiten.

Der neue The Legend of Zelda Controller kommt gerade rechtzeitig für alle, die noch nicht aufgehört haben, die Open World von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu erkunden. Das Design erinnert stark an einen anderen kabellosen Controller im Zelda-Look, welcher derzeit bei Amazon ausverkauft ist.

Verglichen mit den anderen Zelda-Controllern ist dieser in schlichtem Schwarz und Grau gehalten. Auf dem Controller selbst sind Link mit seinem Schwert sowie einige kleine Eastereggs zu sehen.

Es ist außerdem ein kabelloser Bluetooth-Controller, der zehn Meter Reichweite hat. Ihr könnt damit nicht nur einige Stunden durchzocken, sondern euch erwarten pro Ladung sage und schreibe 15 Stunden Spielspaß.

Wenn euch der Controller gefällt, solltet ihr schnell zuschlagen. Erfahrungsgemäß sind Zelda-Produkte schnell ausverkauft.

Weitere Zelda Controller für die Nintendo Switch bei Amazon: