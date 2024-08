The One Piece: Neues Video verrät Details zur Arbeit am Anime-Remake und die Community ist begeistert

Es gibt Neuigkeiten zum One Piece Remake.

Bereits im Dezember 2023 wurde The One Piece, ein Remake zum One Piece-Anime angekündigt. Die Neuauflage soll die mittlerweile 20 Staffel umfassende und seit 1999 laufende Serie auffrischen, die wichtigsten Inhalte neu aufgreifen und das Franchise so zugänglicher für Neueinsteiger*innen machen.

Zum One Piece Day veröffentlichte Netflix nun ein Behind the Scenes Video, in dem Director Kyoji Asano (Attack on Titan, Moonrise) und sein Team über die noch am Anfang befindlichen Arbeiten am Remake sprechen. Darin bekamen wir auch einige erste Artworks aus dem Imageboard zu sehen, die erste Hinweise auf den finalen Look des Anime liefern könnten. Zudem gibt es eine 3D-Karte von Shellstown zu bewundern.

Projekt noch in früher Entwicklungsphase

Bisher befindet sich das Projekt noch in Konzeptionsphase, in der das Team auf der Suche nach dem finalen Stil für den Anime ist. Dazu zeichnen die kreativen Köpfe allerhand Artworks, zum Beispiel von bekannten Charakteren, Szenen oder Objekten aus der Welt von One Piece.

Hier könnt ihr euch das Video in voller länger anschauen:

20:57 The One Piece: Netflix veröffentlicht 20 Minuten Behind the Scenes-Material zum Anime-Remake

Ab Minute 08:52 bekommen wir im Video allerhand Artworks zu sehen, während das Team erklärt, wie der Prozess bei der Findung des Stils und die Arbeit in der Pre-Production abläuft. Die Originalvorlage dient dabei stets als Basis.

Besonders spannend wird es dann nochmal ab Minute 15:38, denn da wird eine recht detaillierte und umfangreiche 3D-Karte von Shellstown gezeigt. Diese soll zum Beispiel dazu dienen, dass das Team im Produktionsprozess geeignete Kamerawinkeln für einzelne Bilder und Szenen finden kann.

Die Community auf YouTube zeigt sich bisher ziemlich begeistert und freut sich auf die Neuauflage. Morningstar52297 schreibt zum Beispiel: "Diese jungen Animateure werden dank dieses Projekts zur Legende werden" und vor allem die 3D-Karte beeindruckt die Leute. "Sie haben eine 3D-Karte einer ganzen Insel für 2-3 Episoden erstellt, abgefahren!" schreibt zum Beispiel Wandefter.

Richtig handfeste neue Infos blieben zwar weiterhin aus und auch ein Release-Date erscheint momentan noch in weiter ferne, aber es ist natürlich schön, wenn uns Netflix und das Studio schon zeitig mit auf die Suche nach dem legendären One Piece nehmen.

Bis es soweit ist, gibt es mit der Orginalserie und der Live-Action-Adaption auf Netflix ja immerhin noch eine ganze Menge Ausweichmöglichkeiten.

Freut ihr euch auf das Anime-Remake und was erhofft ihr euch davon? Hat euch der Einblick in die Arbeit des Studios gefallen? Verratet es uns in den Kommentaren!