Entwickler kündigte vor 12 Jahren ein großes PS4-Exclusive an, das nie erschienen ist – jetzt bringt das Studio doch noch ein neues Spiel raus und kaum jemand hat's gemerkt

Nach dem eingestellten WiLD erscheint jetzt Adorable Adventures von Wild Sheep Studio.

Heute machen wir mal eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 2014. Auf der damaligen gamescom wurde das Survival-Spiel WiLD von Entwickler Wild Sheep Studios und Publisher Ubisoft angekündigt.

Im PS4-exklusiven Survival-Spiel hätten wir mit schamanischen Kräften die Jungsteinzeit erkundet und uns dafür in verschiedene Tiere verwandelt. Das Projekt bekam vor allem durch seine starke Grafik viel Aufmerksamkeit und zeigte, was aus der noch ganz frischen Konsole herausgeholt werden könnte.

Hier könnt ihr euch den Trailer von damals noch einmal anschauen:

2:02 WiLD - Online-Survival-Spiel im gamescom-Trailer angekündigt - Online-Survival-Spiel im gamescom-Trailer angekündigt

Autoplay

Doch das Schicksal hat anders entschieden, denn WiLD wurde bis heute nie veröffentlicht. Schon 2020 gab es Gerüchte über eine mögliche Einstellung und Ende 2024 bestätigte Entwickler Michael Ancel klipp und klar, dass das Projekt nicht mehr existiert.

Meine Wiedergeburt als Schwein in einer anderen Welt

Jetzt, zwölf Jahre nach der Ankündigung von WiLD, meldet sich das Studio wieder zurück und veröffentlicht mit Adorable Adventures ein eigenes Spiel. Das Cozy-Game hat insgesamt nicht mehr allzuviel mit dem eingestellten PS4-Exclusive zu tun, aber ein paar Gemeinsamkeiten sind geblieben.

Das fängt schon damit an, dass wir wieder als Tier unterwegs sind. Allerdings gibt es keine Verwandlungen. Stattdessen spielen wir Boris, einen jungen Wildschwein-Frischling, der seine Familie nach einem Waldbrand aus den Augen verloren hat.

1:39 Adorable Adventures schickt euch als Wildschwein-Baby auf ein knuffiges Abenteuer

Also tapselt der kleine Boris hinaus in die Welt und sucht seine Verwandtschaft. Auf der aufregenden Reise gibt es aber jede Menge spaßige Entdeckungen, die vom eigentlichen Ziel ablenken.

Dank der Schnüffelnase findet ihr jede Menge Pflanzen und Tiere, mit denen ihr interagieren könnt. So gibt es jede Menge zu sammeln, Rennen durchs Unterholz zu bestreiten und einfach Blödsinn anzustellen. Im Trailer ist sogar eine Art Fußball-Match mit einem alten Ball zu sehen!

Die Landschaft ist dabei an den Cévenne Nationalpark in Südfrankreich angelehnt und macht optisch im Trailer einen sehr stimmigen Eindruck. Womöglich hat das Team hier noch von der vielen Vorarbeit mit der Natur aus WiLD profitiert.

Falls ihr euch in der Nische von Wildschwein-Simulationen noch weiter austoben möchtet, solltet ihr vielleicht auch einen Blick auf Wild Terrain werfen, das einen recht ähnlichen Ansatz verfolgt und noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Interessanterweise ist sogar die Geschichte ähnlich, wenn auch vertauscht. In Wild Terrain seid ihr nämlich ein Eltern-Tier, das sich auf die Suche nach den verschwundenen Frischlingen macht.

Adorable Adventure ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und PC via Steam und Epic erhältlich. Die Steam-Reviews (aktuell knapp über 200 Stück) zeichnen mit 90 Prozent Empfehlungen ein überaus positives Bild!

Was denkt ihr: Klingt das niedliche Abenteuer nach was für euch?