Assassin's Creed Invictus: Nun wurde auch ein Screenshot aus dem "katastrophalen" neuen Ubisoft-Spiel geleakt

Auf dem geleakten Screenshot ist offenbar ein Ausschnitt aus dem Playtest zu sehen.

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Jonas Herrmann
06.05.2026 | 12:09 Uhr

Assassins Creed Invictus soll einen Multiplayer mit verschiedenen Epochen bieten. Assassin's Creed Invictus soll einen Multiplayer mit verschiedenen Epochen bieten.

Nachdem ein Leaker erst kürzlich behauptet hatte, dass Assassin's Creed Invictus bei Playtestern gar nicht gut angekommen sein soll, hat er jetzt auch einen angeblichen Screenshot aus dem besagten Test nachgeliefert. Wie echt dieser ist, ist allerdings umstritten.

So soll der Assassinen-Multiplayer aktuell aussehen

Ubisoft selbst hat sich mit Informationen zum Multiplayer-Ableger mit dem Codenamen Invictus bisher stark zurückgehalten. Durch einen Playtest sind nun aber doch zahlreiche angebliche Informationen zum Spiel durchgesickert.

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So soll das grundlegende Konzept an Titel wie Fall Guys erinnern. In der Rolle von legendären Assassinen aus verschiedenen Epochen sollen die Spieler*innen dabei wohl in unterschiedlichen Spielmodi gegeneinander antreten.

Wer an Fall Guys denkt, denkt natürlich auch an den eigenwilligen und bunten Look des Spiels. Dieser soll in Invictus nicht zum Einsatz kommen. Stattdessen soll der Titel eben wie ein "richtiges" Assassin's Creed aussehen.

Der bekannte Insider "j0nathan", der einen Großteil dieser Infos geleakt hatte, hat auf X im Anschluss auch einen Screenshot aus dem Playtest gepostet. Dieser wurde aber offenbar mithilfe von KI bearbeitet, wie der offizielle Assassin's Creed-Account darunter behauptet.

Aus diesem Grund hat der Leaker den unbearbeiteten Screenshot ein paar Stunden später noch einmal hochgeladen:

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Zu sehen ist eine Spielfigur, die in einer Art Arena vor einer schwebenden Plattform steht. Im Hintergrund sind Tribünen mit jubelnden Zuschauer*innen zu erkennen. Bildschirmeinblendungen lassen auf einen Timer und Minispiel-Aufgaben schließen.

Dass das Bild zuerst mit KI verändert wurde, lässt natürlich Zweifel an der Echtheit aufkommen. Laut eigener Aussage habe j0nathan damit aber nur das Wasserzeichen entfernt und die Qualität aufgebessert. Der offizielle AC-Account hat zudem nicht auf das zweite Bild reagiert, was dann wieder für dessen Echtheit spricht.

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Die Reaktionen auf die geleakten Informationen sind insgesamt eher negativ. Einige Fans fragen sich in den Kommentaren, warum man lieber jahrelang an so einem Spiel arbeite, anstatt die Ressourcen zu nutzen, um bessere Hauptteile zu entwickeln.

Was haltet ihr von den geleakten Informationen und dem Screenshot?

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