One Piece Remake: Erster echter Teaser zeigt die neuen Designs der Strohhüte

The One Piece von Wit Studio zeigt erstmals konkrete Charakter-Designs und Konzeptzeichnungen. (© Eiichiro Oda / Wit Studio)

Die Ankündigung zum "The One Piece" genannten Remake des Klassikers von Eiichiro Oda ist schon gut zwei Jahre her - seitdem hält sich das zuständige Animationsstudio Wit mit konkreten Informationen nahezu komplett zurück.

Seit dem 7. April 2026 gibt es immerhin einen neuen Einblick in die Arbeiten: Der offizielle YouTube-Kanal von Netflix Anime hat einen neuen Teaser hochgeladen, der uns zumindest ein paar Bilder zu den "neuen" Charakterdesigns der Strohhüte liefert.

1:25 One Piece-Remake des Anime mit erstem Trailer angekündigt

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Was das neue Video konkret zeigt

Der rund 20-sekündige Teaser - lasst euch nicht von der Videolänge blenden, die Hälfte ist ein Netflix-Standbild - gibt uns im Schnelldurchlauf sogenannte "Image Boards" zu den ersten fünf Strohhutpiraten der Serie.

Gemeint sind nicht nur die groben Charakterdesigns zu Monkey D. Ruffy, Lorenor Zorro, Nami, Lysop und Sanji, sondern auch einzelne Schlüsselszenen im neuen Wit-Stil. Unter anderem können wir einige Momente aus der East Blue-Saga sehen:

Buggys (mehr oder weniger) imposante Pose aus dem Orange Town-Arc ist hier ebenso kurz zu erkennen wie Sanji, der im Rahmen des Baratie-Arcs neben dem vergifteten Gin kniet.

Aber auch abseits davon sind Schnappschüsse zu erkennen - etwa Buggy und Shanks, wie sie in jungen Jahren an Bord eines Piratenschiffs sind. Shanks bekommt indes wie die Strohhüte ein eigenes Image Board.

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Abseits davon verrät uns der neue Netflix-Teaser zum "The One Piece" genannten Remake nicht viel.

Auf konkrete Informationen zu einem Release-Datum müssen wir uns also weiterhin gedulden. Den aktuellen Stand der Dinge findet ihr in unserer großen Übersicht:

Alles, was ihr wissen müsst The One Piece Remake: Möglicher Release, Studio und alle Infos zur ersten Staffel des Netflix-Animes von Eleen Reinke

Immerhin dürften die Mitwirkenden an The One Piece dafür sorgen, dass die Erwartungshaltung weit oben angesetzt werden darf. Die Regie führt nämlich Masashi Koizuka, den ihr unter anderem über seine Arbeiten an Attack on Titan kennt.

Als Charakter-Designer und Animationschefs sind hingegen Kyoji Asano (Attack on Titan, Spy x Family) und Takatoshi Honda (The First Slam Dunk) an Bord, während Taku Kishimoto (Ranking of Kings, Haikyuu!!) federführend für das Remake-Skript ist.

Welche Hoffnungen setzt ihr in das One Piece-Remake von Wit Studio?