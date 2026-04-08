One Piece Remake: Erster echter Teaser zeigt die neuen Designs der Strohhüte

Die Ankündigung zum "The One Piece" genannten Remake des Klassikers von Eiichiro Oda ist schon gut zwei Jahre her - seitdem hält sich das zuständige Animationsstudio Wit mit konkreten Informationen nahezu komplett zurück.
Seit dem 7. April 2026 gibt es immerhin einen neuen Einblick in die Arbeiten: Der offizielle YouTube-Kanal von Netflix Anime hat einen neuen Teaser hochgeladen, der uns zumindest ein paar Bilder zu den "neuen" Charakterdesigns der Strohhüte liefert.
Was das neue Video konkret zeigt
Der rund 20-sekündige Teaser - lasst euch nicht von der Videolänge blenden, die Hälfte ist ein Netflix-Standbild - gibt uns im Schnelldurchlauf sogenannte "Image Boards" zu den ersten fünf Strohhutpiraten der Serie.
Gemeint sind nicht nur die groben Charakterdesigns zu Monkey D. Ruffy, Lorenor Zorro, Nami, Lysop und Sanji, sondern auch einzelne Schlüsselszenen im neuen Wit-Stil. Unter anderem können wir einige Momente aus der East Blue-Saga sehen:
- Buggys (mehr oder weniger) imposante Pose aus dem Orange Town-Arc ist hier ebenso kurz zu erkennen wie Sanji, der im Rahmen des Baratie-Arcs neben dem vergifteten Gin kniet.
- Aber auch abseits davon sind Schnappschüsse zu erkennen - etwa Buggy und Shanks, wie sie in jungen Jahren an Bord eines Piratenschiffs sind. Shanks bekommt indes wie die Strohhüte ein eigenes Image Board.
Link zum YouTube-Inhalt
Abseits davon verrät uns der neue Netflix-Teaser zum "The One Piece" genannten Remake nicht viel.
Auf konkrete Informationen zu einem Release-Datum müssen wir uns also weiterhin gedulden. Den aktuellen Stand der Dinge findet ihr in unserer großen Übersicht:
Immerhin dürften die Mitwirkenden an The One Piece dafür sorgen, dass die Erwartungshaltung weit oben angesetzt werden darf. Die Regie führt nämlich Masashi Koizuka, den ihr unter anderem über seine Arbeiten an Attack on Titan kennt.
Als Charakter-Designer und Animationschefs sind hingegen Kyoji Asano (Attack on Titan, Spy x Family) und Takatoshi Honda (The First Slam Dunk) an Bord, während Taku Kishimoto (Ranking of Kings, Haikyuu!!) federführend für das Remake-Skript ist.
Welche Hoffnungen setzt ihr in das One Piece-Remake von Wit Studio?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.