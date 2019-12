The Outer Worlds - Story-DLC offiziell angekündigt

Obsidian Entertainment ist in diesem Jahr mit The Outer Worlds in die Fußstapfen des Rollenspiels Fallout: New Vegas vertreten. Nicht nur die Verkaufszahlen haben die Erwartungen des Publishers übertroffen. Auch Fans und Kritiker zeigen sich zufrieden. Nun haben die Entwickler bestätigt, dass es 2020 mit einem DLC weitergeht.

Obsidian kündigt Story-Erweiterung an

Die frohe Botschaft verkündete ein Social Media Manager im offiziellen Obsidian-Forum. Darin bedankt sich das Team für die Unterstützung der Community und die drei Nominierungen bei den vergangenen Game Awards. Außerdem wird eben jene Erweiterung angekündigt.

"Die Reise ist noch nicht zu Ende und wir freuen uns anzukündigen, dass wir die Story im nächsten Jahr mit einem DLC erweitern werden!"

Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Dass es sich um einen Story-DLC handelt, ist nicht verwunderlich. The Outer Worlds konzentriert sich ausschließlich auf sein Dasein als Einzelspieler-Rollenspiel.

Was könnte es sein?

Wenn ihr euch die Sternenkarte in The Outer Worlds anschaut, werdet ihr feststellen, dass Planeten zu sehen sind, die ihr nicht betreten könnt. Es ist also durchaus möglich, dass einer dieser Orte mit dem kommenden DLC freigeschaltet wird.

Dort könnte Obsidian entweder eine regionale, eigene Geschichte erzählen, oder — basierend auf den Entscheidungen des aktuellen Savegames — die Hauptstory weiterführen.

Anfang 2020 wird die Nintendo Switch-Version des Rollenspiels erscheinen. Ob die Erweiterung zeitgleich dazukommt, ist möglich, aber reine Spekulation.

Mehr zu The Outer Worlds: