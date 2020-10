Die PS5 bekommt für den Launchtag Zuwachs. Wie die Entwickler Giant Squid Studios unter anderem im PlayStation-Blog angekündigt haben, wird ihr neuestes Werk The Pathless direkt am 12. November und damit zum Start der PS5 erhältlich sein. Für uns bedeutet das also, dass die PS5-Fassung am 19. November erscheint.

The Pathless-Release ist hierzulande gesplittet

Die Macher des Unterwasser-Adventures Abzû bringen ihr neues Spiel The Pathless bereits am 12. November 2020 heraus. Damit gesellt es sich zu anderen PS5-Launch-Titeln wie Demon's Souls Remake und Godfall hinzu.

Release am 12. & 19. November: Da die neue PlayStation-Konsole in Europa aber nicht am 12. November, sondern erst am 19. November 2020 erscheint, wird das Spiel dementsprechend dann erst auf der PS5 verfügbar sein. Die Versionen für PS4, Apple Arcade und PC erscheinen dagegen bereits am 12. November.

Die PS5-Fassung wird 60 FPS unterstützen. Ob es für die PS4-Version ein kostenloses PS5-Upgrade und Savegame-Transfer geben wird, sagten die Entwickler bisher nicht.

Mit welchen Spielen wir sonst noch am 19. November auf der PS5 direkt loslegen können, zeigt euch unsere Übersicht der Launch-Titel:

Worum geht es in The Pathless?

In dem Action-Adventure werden wir zu einer Jägerin, die das Bogenschießen meistert. Zusammen mit einem Adler als Begleiter erkunden wir eine mystische Insel, um einen Fluch abzuwenden, der die Welt befallen hat. Unsere Verbindung zum Adler spielt dabei eine wichtige Rolle, während wir verdorbene Geister jagen, Rätsel lösen und den Geheimnissen kämpferisch auf den Grund gehen.

Das Spiel soll auf der PS5 vom neuen DualSense-Controller profitieren und die Nutzung des Bogens durch die Trigger noch realistischer wirken lassen.

Welche Titel nach dem PS5-Launch noch auf uns warten, erfahrt ihr hier:

