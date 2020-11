Erste The Pathless-Tests offenbaren Highlight für PS4 und PS5

Mit dem internationalen Launch der PS5 erscheint am 12. November auch The Pathless, das neue Action-Adventure der Abzu-Macher Giant Squid Games. Mittlerweile sind die ersten Tests und Reviews erschienen und zeigen ein überaus positives Bild.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu The Pathless:

Auf Metacritic erhält das Spiel von bislang 7 Magazinen eine Durchschnittswertung von 81/100 Punkten.*

Auf OpenCritic kommt The Pathless bei 13 Magazinen auf eine Wertung von 83/100 Punkten.*

*Stand: 11. November, 11:46 Uhr.

Magazin Wertung IGN 80 GamesRadar+ 80 Game Informer 80 GameSpot 70 TheSixthAxis 90 Hobby Consolas 87 VG247 80 GamingTrend 90 DualShockers 80 Press Start 90

Was wird gelobt, was kritisiert?

Die internationalen Kritiker scheinen sich fast ausnahmslos einig zu sein: The Pathless ist ein gutes bis sehr gutes Spiel. Die Stärke und Schwächen haben wir hier für euch zusammengefasst:

Das ist positiv:

wunderschöne Open World

spannende Erkundung

tolle Bewegung durch die Spielwelt

tolle Mischung aus Puzzles und Bosskämpfen

hervorragender Soundtrack

technisch einwandfrei

Jonathon Dornbush von der Seite IGN schreibt in seinem Review:

"The Pathless vereint ein einfaches aber spaßiges Bewegungssystem und eine Welt randvoll mit Geheimnissen."

Das ist negativ:

mit ca. 7 Stunden recht kurze Spielzeit

später im Spiel leicht repetitiv

Kurz vorgestellt: Das ist The Pathless

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS4, PS5 (auch: iOS, PC)

PS4, PS5 (auch: iOS, PC) Preis: 35 Euro

Darum geht's: Das Action-Adventure erzählt die Geschichte einer mythischen Abenteurerin, die mit ihrem Adler in einem weiten Wald einen uralten Fluch aufheben will. Im Verlauf des Spiels müsst ihr nicht nur in alten Ruinen Puzzle lösen, sondern euch auch gegen gefährliche Gegner zur Wehr setzen. In den Kämpfen gegen teils riesige Gegner kommt ein Bogen zum Einsatz, der leuchtende Pfeile verschießt.

Wann erscheint der GamePro-Test? Unsere Meinung zu The Pathless werdet ihr gegen Ende der Woche auf der Seite finden, dann erscheint der ausführliche Test von Kollege Manu Fritsch.

Wie ist euer Eindruck von The Pathless und hattet ihr das Spiel im vollen Release-November auf dem Schirm?