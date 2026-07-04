Kult-Sportmanga bekommt nach 27 Jahren tatsächlich noch sein finales Kapitel – und ihr kennt ihn bestimmt alle noch

Spiel, Satz und Sieg: Ryoma Echizen und die Nationalmannschaft duellieren sich im August zum letzten Mal in "New Prince of Tennis". (© Oricon via X)

Wenn ihr rund um die Jahrtausendwende Manga gelesen oder Anime verfolgt habt, dürftet ihr vielleicht den Namen Ryoma Echizen noch kennen – auch wenn die Serie um ihn herum längst aus dem Fokus vieler geraten sein dürfte: The Prince of Tennis startete 1999 im Weekly Shonen Jump und lief dort bis 2008.

Ab 2009 folgte die Fortsetzung "New Prince of Tennis", die Ryoma und seine Mitstreiter auf die internationale Bühne brachte. Wie das japanische Oricon-Magazin berichtet, endet nun auch dieses zweite Kapitel: Die letzte Ausgabe erscheint in der September-Ausgabe von Jump SQ, die am 4. August 2026 in den Verkauf geht – und beendet damit die gesamte, 27 Jahre andauernde "Tennipuri"-Reihe.

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"Ein seltsames Gefühl"

Tennipuri-Zeichner Takeshi Konomi selbst bestätigte die Arbeit am Finale kurz zuvor auf der-Plattform X mit einer Skizze der Hauptfiguren, die er mit der handschriftlichen Notiz "Nur noch eine Seite" versah. Dazu schrieb er, er spüre beim Zeichnen des aktuellen Finales Tag für Tag ein seltsames Gefühl, das er beim Finale des ursprünglichen Prince of Tennis damals nicht empfunden habe.

Die Vorschauseite der aktuellen Ausgabe kündigt das Ende ebenfalls konkret an: Die "turbulente U-17-Weltmeisterschaft" gehe zu Ende – mit der Frage, was aus den "Prinzen" Ryoma Echizen nach dem letzten Kampf werde. Das letzte Kapitel wird laut Oricon in der Heftmitte farbig gedruckt.

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Von der Schulmannschaft zur Weltbühne

Die Handlung von The Prince of Tennis folgt dem jungen Tennis-Genie Ryoma Echizen, der als Erstklässler der Mittelstufe der Seishun-Akademie dem Schultennisteam beitritt und sich dort gegen ausgesprochen exzentrische Rivalen behauptet.

Die Fortsetzung New Prince of Tennis verlagert das Geschehen auf ein Weltturnier, bei dem Ryoma unter anderem gegen seinen älteren Bruder Ryoga antritt.

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Der aktuelle und finale Handlungsbogen dreht sich um eben jene U-17-Weltmeisterschaft, bei dem sich die Spieler inzwischen mit Verwandlungen in Riesen, dem Raub aller fünf Sinne oder dem Erschaffen buchstäblicher Schwarzer Löcher auf dem Tennisplatz duellieren.

Wenn ihr glaubt, das wir übertreiben: "reij15060" hat eine Auswahl der wildesten Fähigkeiten in New Prince of Tennis zusammengestellt – von "regulärem" Tennis hatte sich die Serie schon längst verabschiedet, was damals wie heute den Reiz ausmacht:

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Abschiedsfeier mit Original-Cast

Zum Abschluss der Serie ist für den 19. Juli eine große Fan-Veranstaltung namens "Tennipuri Surprise☆Summit" in der Tokyo International Forum Hall A angesetzt. Neben Konomi selbst werden mehrere Synchronsprecher der Originalbesetzung erwartet, darunter Junko Minagawa als Ryoma Echizen sowie Ryutaro Okiayu als Kunimitsu Tezuka.

Kennt ihr den Manga noch oder hattet ihr ihn vielleicht in der Zwischenzeit völlig vergessen?