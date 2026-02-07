Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt

Im Rahmen der Nintendo Partner Direct im Februar 2026 enthüllte Bandai Namco das Sequel zum Anime-Fußball-Spiel Captain Tsubasa.

Captain Tsubasa 2: World Fighters soll Spieler*innen und Fans über 110 spielbare Charaktere geben und sowohl neue Moves, als auch Cutscenes und Fähigkeiten sind dabei mit am Start.

Captain Tsubasa 2 soll noch dieses Jahr auf Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X und PC (Steam) erscheinen. Ein genaueres Releasedatum wurde noch nicht bekannt gegeben.