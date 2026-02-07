Läuft gerade Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt
Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt

0 Aufrufe

Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt

Myki Trieu
07.02.2026 | 09:30 Uhr

Im Rahmen der Nintendo Partner Direct im Februar 2026 enthüllte Bandai Namco das Sequel zum Anime-Fußball-Spiel Captain Tsubasa.

Captain Tsubasa 2: World Fighters soll Spieler*innen und Fans über 110 spielbare Charaktere geben und sowohl neue Moves, als auch Cutscenes und Fähigkeiten sind dabei mit am Start.

Captain Tsubasa 2 soll noch dieses Jahr auf Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X und PC (Steam) erscheinen. Ein genaueres Releasedatum wurde noch nicht bekannt gegeben.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Fans von It Takes Two und Split Fiction aufgepasst! Dieses Koop-Spiel im 90er Jahre Anime-Look könnte genau euer Ding sein! Video starten   1:59

vor 16 Stunden

Fans von It Takes Two und Split Fiction aufgepasst! Dieses Koop-Spiel im 90er Jahre Anime-Look könnte genau euer Ding sein!
Horizon Hunters Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum Video starten   3     9:42

vor einem Tag

Horizon Hunter's Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum
In diesem neuen Anime-Horror-Spiel müsst ihr den Fluch einer Meerjungfrau brechen Video starten   1:33

vor 16 Stunden

In diesem neuen Anime-Horror-Spiel müsst ihr den Fluch einer Meerjungfrau brechen
Console Archives: Diese vier Klassiker-Titel kommen auf die Nintendo Switch 2 Video starten   1:12

vor einem Tag

Console Archives: Diese vier Klassiker-Titel kommen auf die Nintendo Switch 2
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.503 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Fans von It Takes Two und Split Fiction aufgepasst! Dieses Koop-Spiel im 90er Jahre Anime-Look könnte genau euer Ding sein! Video starten   1:59

vor 16 Stunden

Fans von It Takes Two und Split Fiction aufgepasst! Dieses Koop-Spiel im 90er Jahre Anime-Look könnte genau euer Ding sein!
Hall of Fame der besten Spiele - TimeSplitters 2 Video starten   5:01 PLUS

25.08.2018

Hall of Fame der besten Spiele - TimeSplitters 2
Der Herr der Ringe Online: Was taugt das MMORPG im Jahr 2025? Sören zeigt es euch Video starten   14:22

12.01.2025

Der Herr der Ringe Online: Was taugt das MMORPG im Jahr 2025? Sören zeigt es euch
Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026 Video starten   31:33

vor einem Tag

Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Horizon Hunters Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum Video starten   3     9:42

vor einem Tag

Horizon Hunter's Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt Video starten   0:45

vor 49 Minuten

Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt
Fans von It Takes Two und Split Fiction aufgepasst! Dieses Koop-Spiel im 90er Jahre Anime-Look könnte genau euer Ding sein! Video starten   1:59

vor 16 Stunden

Fans von It Takes Two und Split Fiction aufgepasst! Dieses Koop-Spiel im 90er Jahre Anime-Look könnte genau euer Ding sein!
In diesem neuen Anime-Horror-Spiel müsst ihr den Fluch einer Meerjungfrau brechen Video starten   1:33

vor 16 Stunden

In diesem neuen Anime-Horror-Spiel müsst ihr den Fluch einer Meerjungfrau brechen
Komplette Katastrophen: Die größten Gaming-Flops Video starten   1:37:10

vor 16 Stunden

Komplette Katastrophen: Die größten Gaming-Flops
Horizon Hunters Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum Video starten   3     9:42

vor einem Tag

Horizon Hunter's Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum
Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition Video starten   0:35

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition
Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026 Video starten   31:33

vor einem Tag

Nintendo Direct: Der komplette Partner Showcase aus dem Februar 2026
Die Super Bomberman Collection kommt auf die Switch 2 und zwei der Titel gabs noch nie bei uns Video starten   1:57

vor einem Tag

Die Super Bomberman Collection kommt auf die Switch 2 und zwei der Titel gab's noch nie bei uns
Console Archives: Diese vier Klassiker-Titel kommen auf die Nintendo Switch 2 Video starten   1:12

vor einem Tag

Console Archives: Diese vier Klassiker-Titel kommen auf die Nintendo Switch 2
Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ihr Comeback bei Disney+ Video starten   1   1:32

vor einem Tag

Die Muppet Show feiert nach 45 Jahren ihr Comeback bei Disney+
Call of Duty: Black Ops 7 - Diese Maps sind in Season 2 dabei Video starten   1:03

vor einem Tag

Call of Duty: Black Ops 7 - Diese Maps sind in Season 2 dabei
Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent Love + Legends Video starten   0:35

vor einem Tag

Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends
mehr anzeigen