Brandneues Mystery-Horrorspiel wird zum überraschenden Hit - Räumt zum Release 90 Punkte auf Metacritic ab

Die Gruselsaison hat einen neuen Hit hervorgebracht.

Halloween ist zwar vorüber, der November lädt aber natürlich weiterhin zu Gaming-Sessions mit Grusel- und Mystery-Games ein. Und falls ihr noch nach Titeln sucht, mit denen ihr schaurige Horror-Abende verbringen könnt, dann haben wir da was für euch: The Seance of Blake Manor, das vor wenigen Tagen auf Open Critic und Metacritic wirklich gute Testwertungen eingeheimst hat.

So gut schneidet The Seance of Blake Manor auf Metacritic/Open Critic ab:

*abgerufen am 05. November 2025 um 7:27 Uhr.

Das steckt hinter The Seance of Blake Manor

Klar: Vier auf Metacritic und acht auf Open Critic eingereichte Wertungen zeichnen noch kein eindeutiges Bild und der Wertungs-Durchschnitt von The Seance of Blake Manor wird sich mit weiteren Reviews wahrscheinlich noch ändern, doch die Tendenz sieht vielversprechend aus!

Schauen wir doch mal, mit welcher Art von Spiel wir es hier eigentlich zu tun haben: Wer Rätselspiele wie Blue Prince oder Return of the Obra Dinn mag, der sollte jetzt die Ohren spitzen, denn The Seance of Blake Manor schlägt in die gleiche Kerbe.

Bei dem gruseligen Titel handelt es sich im Grunde um ein Detektivspiel, das uns nach Irland im Jahr 1897 versetzt. Als Privatdetektiv Declan Ward gehen wir dem mysteriösen Verschwinden von Evelyn Deane nach und rätseln uns dafür durch ein abgelegenes Hotel, das etliche übernatürliche Geheimnisse birgt. Im Zuge unserer Ermittlung führen wir natürlich viele Gespräche mit Hotelgästen oder durchsuchen deren Zimmer nach Hinweisen.

Und der Titel vom Indie-Studio Spooky Doorway kommt aktuell richtig gut an: The Indie Informer verliert große Worte über den Mystery-/Horror-Titel:

Ich möchte wirklich würdigen, wie großzügig The Séance of Blake Manor die Spieler*innen für ihren Einsatz und ihre Entscheidungen belohnt. Ich freue mich schon sehr darauf, die Spieldurchgänge anderer zu sehen und zu beobachten, wie ihre Entscheidungen oder die Wege, die sie nicht eingeschlagen haben, die Spielwelt am Ende verändern. Es bedarf keiner großen Recherche, um zu erkennen, dass dieser Titel zu den besten des Jahres gehört – und vielleicht sogar zu meinen liebsten Detektiv-Games aller Zeiten.

Auch in der Steam-Community kommt Blake Manor richtig gut an und steht aktuell auf "sehr positiv" bei über 300 Bewertungen. "Das Spiel hat eine dichte Atmosphäre und das Setting Irland im späten 19. Jahrhundert zwischen Folklore, Gothic-Feelings und sonderbaren Geheimgesellschaften ist wunderbar unverbraucht", schreibt Steam-Mitglied "AnnikaB".

Werdet ihr The Seance of Blake Manor zocken?