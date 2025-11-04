Läuft gerade The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025

Linda Sprenger
04.11.2025 | 09:36 Uhr

The Seance of Blake Manor von Spooky Dorway ist am 27. Oktober 2025 für den PC erschienen und hat auf Metacritic und Open Critic richtig gute erste Wertungen eingeheimst. Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zum Gruselabenteuer an!
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025

vor einem Tag

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
