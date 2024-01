Wie alt ist Geralt eigentlich in The Witcher 3?

Die Falten und grauen Haare sprechen für ein hohes Alter. Trotzdem ist Geralt so flink wie ein junger Mensch.

Im Universum von The Witcher 3 gibt es viele magische und mysteriöse Wesen. Eines davon ist der Hexer Geralt von Riva, da er als Hexer besonders agil ist und in der Nacht sehen kann. Mit der Kräuterprüfung, die einen Menschen zum Hexer macht, erhöht sich außerdem die Lebensspanne von Hexern drastisch.

Geralt von Riva ist sein hohes Alter kaum anzusehen: Er hat zwar komplett graue Haare, doch er ist so flink wie ein junger Mensch. Wir verraten euch deshalb, wie alt Geralt während der Ereignisse von The Witcher 3 ist und wie alt er vermutlich werden wird (via Screen Rant).

Der Hexer in The Witcher 3: So alt ist Geralt von Riva

Wie alt ist Geralt in The Witcher 3? Leider gibt es in The Witcher 3 selbst keinen Hinweis darauf, wie alt Geralt ist. Durch einen Lore-Eintrag wissen wir aber, dass Geralt im Jahr 1173 geboren wurde. Da The Witcher 3 im Jahr 1272 stattfindet, müsste er im Spiel zwischen 98 und 99 Jahren alt sein, je nachdem, in welchem Monat er geboren wurde.

Übrigens: Seine Gefährtin Yennefer ist nur ein Jahr älter als Geralt und könnte dementsprechend die 100 Jahre geknackt haben.

The Witcher 3 gibt es in verbesserter Grafik auf PS5 und Xbox Series X|S:

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Wie alt kann Geralt noch werden? Dadurch, dass die Kräuterprüfung den Körper der Hexer um ein Vielfaches stärkt, erhöht sich auch ihre Lebensspanne. Allerdings ist nicht klar, in welchem Alter die Hexer eines natürlichen Todes sterben.

Da die Hexer für den Kampf ausgebildet werden, sterben die meisten durch magische Wesen oder andere Feinde. Der bislang älteste Hexer ist Vesemir. In den Videospielen ist er mehrere hundert Jahre alt, sein genaues Alter ist unbekannt. Trotzdem kann er es immer noch mit Monstern aufnehmen.

Wieso sagt Geralt etwas anderes? In einem Interview verriet der Autor von The Witcher, Andrzej Sapkowski, dass Geralt sein wahres Alter geheim hält. Er gibt meistens an, dass er unter 50 Jahre alt ist. Der Grund dafür ist, dass uninformierte Könige und Auftraggeber*innen denken würden, Geralt sei zu alt, um einen Job anzunehmen, in dem er gegen Monster kämpfen muss.

Es könnte sein, dass wir im kommenden The Witcher 4 etwas Neues über Geralts Alter erfahren werden. Allerdings ist noch nicht einmal bestätigt worden, ob der Hexer im neuen Teil der Reihe auftauchen wird. Es könnte genauso gut sein, dass wir die Geschichte aus der Sicht von Ziehtochter Ciri sehen.

Bislang wissen wir nur, dass es sich dabei um eine neue Trilogie handelt. Der erste Teil soll frühestens im Jahr 2025 erscheinen. Es wird also noch mindestens ein Jahr dauern, bis wir uns ein Bild vom Spiel machen können.

Was hättet ihr gedacht, wie alt Geralt wirklich ist?