The Witcher 3 hätte fast einen ganz anderen Titel gehabt und wir sind froh, dass es der am Ende nicht geworden ist

Sogar das Logo von The Witcher 3 war während der Entwicklung einmal ein anderes.

Seit inzwischen zehn Jahren zählt The Witcher 3: Wild Hunt zu den erfolgreichsten RPGs aller Zeiten – was nicht zuletzt über 60 Millionen verkaufte Einheiten belegen. Dabei war die namensgebende Wilde Jagd aber gar nicht von Anfang an Teil des Titels. Tatsächlich hatte Entwickler CD Projekt RED ursprünglich noch ein paar ganz andere Ideen.

Ist das Game of Thrones? Nein, es wäre fast The Witcher geworden

Wie Michal Platkow-Gilewski, Vizepräsident von Kommunikation und PR bei CD Projekt, Eurogamer nämlich frisch im Interview verraten hat, waren während der Entwicklung des Spiels noch ein paar andere Namen im Gespräch. Der Titel "The Witcher 3" dürfte wohl als Fortsetzung früh festgestanden haben, aber die "Wild Hunt" kam erst später hinzu:

"Ich mochte Northern Lights [zu deutsch: Nordlichter, Anm. d. Red.]. Für einen Moment gab es The Witcher 3: Northern Lights. Der Name hat es nicht einmal je zu einem Logo-Design geschafft, aber auf dem Whiteboard war er für eine Weile da."

Das war aber nicht der einzige Name, der im Gespräch war. Tatsächlich gab es noch einen anderen Kandidaten, der wohl wirklich fast der finale Titel geworden wäre: "A Time of Axe and Sword", zu Deutsch in etwa "Eine Zeit von Axt und Schwert".

Laut Platkow-Gilewski dachte das Entwicklerteam selbst für eine Weile, dass dieser Titel "der Eine" werden würde. Der ein oder andere Fantasy-Fan dürfte sich hier wohl unweigerlich an die Betitelung der Game of Thrones-Buchvorlage A Song of Ice and Fire erinnert fühlen.

Das soll allerdings nichts damit zu tun gehabt haben, dass es am Ende doch ein anderer Titel wurde. Stattdessen war "A Time of Axe and Sword" schlicht zu lang und umständlich auszusprechen:

"Ja! Das war der Grund, weshalb es ziemlich schnell gestorben ist. Aber ich erinnere mich daran, wie ich ein Dokument für den finalen Namen erstellt habe und das war der finale Name. Und mit ein paar Kollegen habe ich gewettet, wie lange er sich halten würde."

Letztlich hatte sich der Name nicht lange gehalten. Sobald das Team nämlich "Wild Hunt" ausprobiert hatte, passte das einfach zu gut. Nicht nur gibt es einen direkten Bezug zur großen Bedrohung im Spiel, der Titel sollte auch Neulinge ansprechen und ihnen eine gute Vorstellung davon geben, worum es im Spiel gehen würde.

Denn auch wenn das heute schwer vorstellbar erscheint, war die Witcher-Reihe im Jahr 2013 noch nicht annähernd so bekannt und beliebt, wie es inzwischen der Fall ist. Wie Eurogamer berichtet, hatten sich die ersten beiden The Witcher-Spiele zu dem Zeitpunkt gerade einmal 5 Millionen Mal verkauft – zusammen.

Aus dem gleichen Grund wurde übrigens auch das Logo während der Entwicklung angepasst. Ursprünglich war die Zahl 3 dort neben dem Namen abgebildet. CD Projekt fürchtete aber, dass es neue Spieler*innen abschrecken könnte – weil die Zahl signalisieren könnte, dass beide anderen Teile vorher gespielt werden müssten. Entsprechend wurde die Zahl dann zu den dezenteren drei Kratzspuren umgeändert, die das Logo heute zieren.

Was haltet ihr von den alternativen The Witcher 3-Titeln? Hättet ihr einen davon bevorzugt?