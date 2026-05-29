The Witcher 3-Fans entdecken im ersten Bild zum Songs of the Past-DLC eine versteckte Verbindung zu The Witcher 4 und Ciri

Zur kommenden Story-Erweiterung gibt es bislang nur ein offizielles Artwork. Aber das könnte bereits einen wichtigen Hinweis auf The Witcher 4 verstecken.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
29.05.2026 | 06:47 Uhr

Das Schwert in Geralts Händen könnte eine Verbindung zu Ciri haben. Das Schwert in Geralts Händen könnte eine Verbindung zu Ciri haben.

Nachdem die Gerüchteküche lange köchelte, hat CD Projekt vor ein paar Tagen endlich offiziell bestätigt: Uns erwartet mit Songs of the Past im kommenden Jahr noch ein nagelneuer DLC für The Witcher 3.

In den Leaks hieß es bereits, dass die Erweiterung die Brücke zu The Witcher 4 schlagen soll – und aufmerksame Fans wollen darauf jetzt im offiziellen Artwork einen deutlichen Hinweis gefunden haben.

Geralts Schwertscheide ist verdächtig bekannt

Witcher-Fans wissen: Geralt trägt zwei Schwerter. Eines aus Stahl für menschliche Feinde und eines aus Silber für Monster. Umso interessanter deshalb, dass er im offiziellen Artwork für den Songs of the Past-DLC mit einem dritten Schwert zu sehen ist.

Die Klinge, die er dort in den Händen hält, fällt hauptsächlich durch die ungewöhnliche Parierstange ins Auge. Die Community ist aber mehr an der Schwertscheide interessiert. Die rot-braune Lederhülle haben wir nämlich bereits an zwei Stellen gesehen.

Zum Einen im Revealtrailer von The Witcher 4, wo Ciri scheinbar eine ihrer Klingen in genau dieser Schwertscheide trägt:

Video starten 5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

Interessanterweise stimmt nur die Schwertscheide überein, die Waffe selbst sieht merklich anders aus. Trotzdem ist die Verbindung interessant. Womöglich gehört die Schwertscheide im DLC also bereits Ciri oder geht dort in ihren Besitz über.

Ein weiterer Hinweis auf die Wichtigkeit des Schwertes und seiner Scheide für den DLC ist die andere Stelle, an der wir es bereits gesehen haben: Schon Wochen, bevor CD Projekt die Erweiterung angekündigt hatte, hatte der offizielle Account ein Artwork geteilt, auf dem Geralt mit besagtem Schwert zu sehen ist:

Im kürzlichen REDStream hat CD Projekt sogar mehr oder weniger bestätigt, dass nicht nur das Schwert wichtig für die Story wird, sondern im Artwork auch Hinweise stecken. Mehr dazu und zum DLC allgemein könnt ihr hier nachlesen:

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Was genau das für die Erweiterung und The Witcher 4 bedeutet, können wir natürlich aktuell nur mutmaßen. Die Klinge könnte aber zumindest andeuten, wann der DLC spielt, wie ein weiterer Fan anmerkt.

Die Waffe ähnelt nämlich ziemlich stark dem "Gesheft"-Schwert aus der Blood and Wine-Erweiterung. Der Name des kommenden DLCs, Songs of the Past, ließ in der Community schnell die Vermutung aufkommen, dass die Geschichte in der Vergangenheit spielen könnte. Das Schwert dagegen scheint vielmehr anzudeuten, dass die Story nach Blood and Wine ansetzen wird.

Denkt ihr, dass hinter dieser Verbindung mehr steckt?

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