Neuer Kinofilm aus Frankreich sieht aus wie GTA: Vice City und das ist volle Absicht – gedreht wurde er mit einem iPhone

Optisch erinnert der Film an alte Videospiele.

Auf den 79. Internationalen Filmfestspielen von Cannes feierte mit "Le Vertige" ein ganz besonderer Film aus Frankreich Premiere. Optisch erinnert der Animationsfilm nämlich an alte Videospiele und das passt tatsächlich zur Prämisse der Geschichte.

Leben in einer Simulation

Le Vertige stammt vom französischen Filmemacher Quentin Dupieux und beschäftigt sich mit der Frage, was es bedeuten würde, wenn wir tatsächlich alle nur in einer Simulation leben würden. Den Figuren aus dem Film fällt das auf, weil es überall Bugs gibt, für die niemand eine Erklärung hat.

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Autoplay

Um diesen Eindruck zu verstärken, setzt Dupieux auf einen eigenwilligen Stil, der an ältere PS2-Spiele mit technischen Fehlern erinnert. Gegenüber Troiscouleurs hat er seine Herangehensweise genauer erklärt.

Der Animationsfilm habe eine gewisse Perfektion erreicht. Pixar-Filme seien qualitativ mittlerweile so hochwertig, dass es kaum noch Entwicklungspotenzial gebe. Deshalb hat sich der Filmemacher entschieden, einfachste Mittel zu verwenden, um einen unperfekten Stil zu kreieren.

Die Schauspieler*innen wurden etwa nur für Tonaufnahmen genutzt und nie tatsächlich gefilmt. Der gesamte visuelle Part wurde hinterher zusammen mit fünf Studierenden entwickelt. Sie nutzen ein iPhone und einfache Software, um Motion Capture-Aufnahmen zu erstellen.

Das Ergebnis ist voller Animationsfehler und ungeschliffen, aber genau das wollte Dupieux laut eigener Aussage auch erreichen. Der Stil sollte etwas Zerbrechliches und Berührendes transportieren. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier im Trailer ansehen:

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Videospiele waren sowohl bei der Geschichte als auch bei der Optik eine wichtige Inspiration, wie der Filmemacher erklärt. Er erwähnt dabei speziell das 2002 erschienene GTA: Vice City.

Ab dem 10. Juni 2026 läuft der 87 Minuten lange Film in den französischen Kinos. Eine Fortsetzung ist tatsächlich auch schon in Planung. Diese soll dann eine etwas bessere Grafik bieten, eben so, wie es bei einem Nachfolger eines Videospiels der Fall wäre.

Wie gefällt euch der Stil des Films und würdet ihr ihn euch ansehen?