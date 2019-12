The Witcher-Serie wird "sehr, sehr gut" - Erste Fans sind begeistert

Ab dem 20. Dezember dürfen sich alle Witcher-Fans auf die große Netflix-Serie stürzen. Ein paar Glückliche durften sich aber schon vorab im Rahmen eines Events einen Ersteindruck verschaffen. Und auf Twitter gibt es nun die ersten Reaktionen auf die Witcher-Serie zu lesen und die scheinen größtenteils ziemlich positiv zu sein.

The Witcher: Cooler Geralt, coole Schwertkämpfe & viel Spaß

Alle Reaktionen scheinen auf die ersten beiden der insgesamt acht Episoden der ersten The Witcher-Staffel zu beruhen. Wie es nach dem offenbar gelungenem Auftakt weitergeht, wissen wir also nicht.

Aber jetzt zu den Fanstimmen!

Just got out of the screening of @witchernetflix and all I gotta say is you gotta watch it on December 20th because it was everything I wanted it to be #witchernetflix @NXOnNetflix #Partner pic.twitter.com/XKIbepZHSY — mac kahey (@MacDoesIt) December 4, 2019

"Komme gerade aus dem Screening von The Witcher und alles, was ich sagen muss, ist, dass ihr am 20. Dezember einschalten müsst, denn es ist genau das, was ich wollte."

Wow. We’re in for a fun season. Congratulations @LHissrich! A wonderful job! #WitcherNetflix — David J. Peterson (@Dedalvs) December 4, 2019

"Wow. Wir können uns auf eine spaßige Staffel einstellen!"

"Ja, The Witcher war sehr, SEHR GUT. Ich bin angefixt. Der 20. Dezember kann nicht schnell genug kommen!"

Ok... @witchernetflix was absolutely everything I needed and wanted it to be, Henry Cavill is the perfect Geralt, and I have no idea how I’m going to wait until Dec 20th to watch the rest of it. #WitcherNetflix — Amanda Timpson (@amandarin) December 4, 2019

"Ok, The Witcher war absolut alles, was ich gebraucht habe und wollte, Henry Cavill ist der perfekte Geralt und ich habe keine Ahnung, wie ich bis zum 20. Dezember warten soll, um mir den Rest anzuschauen."

Holy crap, the swordplay of #WitcherNetflix blows anything Game of Thrones had to offer out of the water. You guys are not ready. Henry Cavill IS Geralt of Rivia. ???? @witchernetflix @NXOnNetflix — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) December 4, 2019

"Heilige Scheiße, der Schwertkampf in The Witcher fegt alles weg, was Game of Thrones zu bieten hatte. Ich habt ja keine Ahnung. Henry Cavill IST Geralt von Riva."

Die Schwertkämpfe stechen offenbar besonders positiv hervor

Oh I will say this. The fight scenes in The Witcher make Game of Thrones fight scenes look like two drunks fighting outside a bar. — Whispers of Oxenfurt: A Witcher Podcast (@witcherpodcast) November 24, 2019

"Ok, ich sage es. Die Kampfszenen in The Witcher lassen die Kampfszenen von Game of Thrones wie eine betrunkene Schlägerei vor einer Kneipe wirken."

I have watched the first two episodes and I can say this :

- the best sword fighting scene I have ever seen.

- I have laughed and I have cried (twice already).



Don't be anxious, you have done a wonderful job. This show has a soul of its own. Can't wait to savour the rest. — Aymeric Parthonnaud (@P_Aymeric) November 25, 2019

"Ich habe die ersten beiden Episoden gesehen und ich kann sagen:

- es gibt die besten Schwertkämpfe, die ich je gesehen habe

- ich habe gelacht und ich habe geweint (sogar zwei mal)"

Aber The Witcher hat auch seine Ecken und Kanten

The beginning was a little rocky, but it quickly got real and intense. There's a fight sequence with Geralt (glimpsed in the trailer) that's AMAZING. #TheWitcherNetflix — Kylara ??? (@KylaraEris) December 4, 2019

"Der Anfang war etwas holprig, aber es wurde schnell besser und intensiver. Es gibt eine großartige Kampfszene mit Geralt (wurde schon im Trailer angedeutet)"

Plowed through the initial screeners for Netflix's THE WITCHER, and I've gotta say: I'm quite liking it! I'll have more to say about it when the embargo drops, but it's well-cast, smartly-structured, and nicely paced. Good, solid pulp-fantasy nonsense. — Asher Elbein (@asher_elbein) November 21, 2019

"Ich mag es! Ich werde mehr dazu sagen, wenn das Embargo fällt, aber es gibt einen guten Cast, ein kluge Struktur und ein angenehmes Pacing. Guter, solider Fantasy-Blödsinn."

Am 20. Dezember geht's los: Und dann werden wir auch unsere Meinung zur Netflix-Serie abgeben. Und wir sind auch sehr gespannt, was ihr von der Umsetzung halten werdet.

