The Witcher Netflix: Start von Season 3 mit erstem Trailer enthüllt

Noch 2023 geht es mit Geralt, Yennefer und Ciri in der Netflix-Serie zu The Witcher weiter.

Netflix hat neue Infos zur dritten Staffel von The Witcher enthüllt. So wissen wir jetzt nicht nur wann es weitergeht, sondern auch, dass Season 3 in zwei Teile aufgesplittet wird. Auch teilte der Streamingdienst einen ersten Trailer.

Wann startet die dritte Staffel? Los geht's am 29. Juni 2023, dann werden die ersten fünf Episoden freigeschaltet.

Den ersten Trailer zu Staffel 3 könnt ihr euch hier anschauen:

Staffel 3 wird aufgeteilt

Wir wir es bereits von Netflix-Serien wie Stranger Things kennen, wird auch die dritte Staffel von The Witcher in zwei Parts aufgeteilt. Während wir fünf Folgen ab dem 29. Juni sehen können, erscheinen die Episoden 6-8 am 27. Juli, also gut einen Monat später.

Hier seht ihr noch ein paar weitere Bilder aus der dritten Staffel:

So geht es in Staffel 3 weiter (Spoiler)

Die dritte Staffel wird den Cliffhanger aus Season 2 rund um die Jagd auf Ciri und Kaiser Emhyr als Vater des Mädchens aufgreifen und sich an der Buchvorlage "Die Zeit der Verachtung" orientieren. Hier der bereits offiziell enthüllte Plot:

Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents um sie wetteifern, versteckt Geralt Ciri von Cintra und ist entschlossen, seine wiedervereinte Familie vor denen zu schützen, die sie zu zerstören drohen. Yennefer, der Ciris magische Ausbildung anvertraut wurde, führt sie zur geschützten Festung Aretuza, wo sie hofft, mehr über die ungenutzten Kräfte des Mädchens herauszufinden; stattdessen entdecken sie, dass sie in einem Schlachtfeld aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat gelandet sind. Sie müssen sich wehren, alles aufs Spiel setzen – oder riskieren, einander für immer zu verlieren.

Alle weiteren Infos zu dritten Staffel findet ihr hier:

Mehr zu Staffel 3 Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und mehr von Eleen Reinke

Staffel 3 wird zugleich das Ende von Henry Cavill als The Witcher darstellen, der aus der Serie aussteigt und das Zepter beziehungsweise die beiden Schwerter an Liam Hemsworth (Tribute von Panem) abgibt.

Freut ihr euch bereits auf die dritte Staffel und wie gefällt euch die Splittung in zwei Teile?