The Witcher-Serie: Erste Bilder der Wilden Jagd geleakt

Fans warten nach der erfolgreichen 1. Staffel zur Netflix-Serie von The Witcher sehnsüchtig auf neue Informationen zur Fortsetzung. Die 2. Staffel befindet sich schon seit Anfang 2020 in der Mache, doch viele Informationen gibt es bislang nicht. Ein Grund mehr, sich über die nun geleakten Aufnahmen vom Set zu freuen.

Was ist neu? In einem Tweet zeigt User NetflixWitcher erste vermeintliche Aufnahmen zum Dreh der 2. Staffel der The Witcher-Serie. Das Team von Redanian Intelligence hat bereits mit seinen Insidern gesprochen und kann bestätigen, dass es sich dabei tatsächlich um Aufnahmen vom Set handelt.

Was ist auf den Bildern zu sehen? So wie es aussieht, wird mit der 2. Staffel zur The Witcher-Serie die Wilde Jagd eingeführt. Auf den Bildern sind die typischen Rüstungen der Wilden Jagd für Ross und Reiter zu sehen.

Als Drehort konnte der Twitter-User den Saunton Sands-Strand in Devon ausmachen. Dieser befindet sich im Südwesten von Großbritannien und eignet sich perfekt als Drehkulisse:

Link zum Twitter-Inhalt

Die Wilde Jagd kommt

Was ist die Wilde Jagd? Die Wilde Jagd taucht in der Handlung von allen The Witcher-Spielen auf. Es handelt sich dabei um eine Horde von Geistern, die als Vorbote des Unheils gilt. Sobald sie erscheinen, stehen Krieg und Verderben bevor.

In der Kommentarspalte zeigen sich Fans begeistert von der Wilden Jagd. Die Kostüme treffen auf positives Feedback und die Fans können es kaum abwarten, dass die 2. Staffel auf Netflix startet.

Alle Infos zur 2. Staffel der The Witcher-Serie findet ihr hier:

Darum geht es in Staffel 2

Wie schon in der 1. Staffel soll auch zur 2. Staffel insgesamt 8 Episoden produziert werden. Mit Lambert, Coen und Eskel werden wir drei neue Hexer zu Gesicht bekommen. Eines der Hauptthemen in der 2. Staffel soll die Transformation von Ciri sein, die sich allmählich zur Kämpferin entwickelt.

Freut ihr euch auf die 2. Staffel rund um Hexer Geralt?