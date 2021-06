The Witcher auf Netflix: Staffel 2 zeigt sich endlich im ersten Teaser-Trailer

Netflix hat während des Geeked Week-Events, das gestern im Rahmen der E3 2021 stattgefunden hat, endlich den ersten kurzen Teaser-Trailer zur kommenden zweiten Staffel von The Witcher enthüllt:

Im Teaser sehen wir Heldin Ciri, die in der kommenden zweiten Staffel zunehmend in den Mittelpunkt der Story rücken wird.

Kommen der richtige Trailer und der Starttermin zur zweiten Witcher-Staffel im Juli?

Ein richtiger Trailer und damit ein umfangreicherer Blick auf die kommenden neuen Folgen könnte uns hingegen erst nächsten Monat zur Witchercon erwarten. Womöglich könnte uns dort ebenfalls ein Starttermin erwarten.

Der offizielle Twitter-Account der Witcher-Spiele hat vor Kurzem ein Event am 9. Juli 2021 angeteast: "Hey @TheWitcherNetflix, habt ihr am 9. Juli Zeit?", heißt es in dem Tweet:

Am 9. Juli findet die Witchercon statt - ein zweitätiges digitales Event, das in Zusammenarbeit von CD Projekt RED und Netflix entsteht. Dort sollen uns laut offizieller Website in erster Linie Deep Dives zu Serie und zu den Spielen erwarten, die uns zeigen, wie sie überhaupt entstanden sind.

Aber auch ein Trailer zur zweiten Season ist möglich. Lassen wir uns überraschen.

Datum und Uhrzeit der Witchercon:

9. Juli 2021 um 19 Uhr deutscher Zeit

10. Juli 2021 und 3 Uhr deutscher Zeit

Was wir über die zweite Season von The Witcher wissen

Die Charaktere: In der zweiten Season feiern wir nicht nur ein Wiedersehen mit Geralt, Yennefer, Ciri und Co., sondern können uns auch auf den Auftritt zahlreicher neuer Figuren freuen, die wir aus den Büchern und/oder Spielen kennen. Neu an Bord sind unter anderem:

Nenneke

Phillippa Eilhart

Fenn

Dijkstra

Ba'lian

Codringher

Rience

Netflix hat die jeweiligen Schauspieler dieser Rollen bereits bekannt gegeben.

Die Story: In der kommenden Staffel müssen sich Geralt, Ciri und Co. einer neuen Bedrohung entgegenstellen: Wie schon in The Witcher 3: Wild Hunt wird sich die Wilde Jagd an die Fersen des Hexers heften. Die untoten Reiter, die wir bereits auf ersten Bildern sehen, bringen Unheil, Krieg und Verderben.

Eine große Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Wilden Jagd spielt Geralts Ziehtochter Ciri. So werden wir in Staffel 2 miterleben, wie sie ihre Kräfte zu kontrollieren lernt und zur fähigen Kämpferin wird.