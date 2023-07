The Witcher Staffel 3 - Part 2 startet morgen und zeigt Abschied von Henry Cavill als Hexer

Ab dem 27. Juli könnt ihr euch die finalen drei Folgen von Staffel 3 auf Netflix anschauen.

Vor gut einem Monat ist die dritte Staffel von Netflix' The Witcher gestartet. Wie wir es aber von Streaming-Serien wie Stranger Things mittlerweile gewohnt sind, werden die Episoden nicht am Stück, sondern zeitversetzt in mehreren Parts veröffentlicht. Wollt ihr euch die komplette dritte Season am Stück anschauen, ist jetzt eure Zeit gekommen.

Wann startet Staffel 3 (Part 2) von The Witcher?

Datum: am Donnerstag, den 27. Juli 2023

am Donnerstag, den 27. Juli 2023 Uhrzeit: um 9 Uhr deutscher Zeit

um 9 Uhr deutscher Zeit Anbieter: Netflix

Den frischen Trailer zu Part 2 könnt ihr euch hier anschauen:

2:15 The Witcher auf Netflix: Seht hier den finalen Trailer zum Abschluss der dritten Staffel

Umfrage: Eure Meinung zu Staffel 3

Da bereits fünf der insgesamt acht Episoden von Staffel 3 am 29. Juni veröffentlicht wurden, ist es an der Zeit ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Gefällt euch, was ihr bislang gesehen habt?

...oder seid ihr schon längst aus der Serie ausgestiegen?

Mit Staffel 3 endet eine Ära

Wie bereits im vergangenen Jahr bekannt wurde, ist Staffel 3 zugleich die letzte mit Henry Cavill in der Rolle des Hexers Geralt. In einer bereits bestätigten vierten Staffel wird der australische Schauspieler Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem) seinen Part übernehmen.

The Witcher-Spiele: So geht es nach Teil 3 weiter

Bei Entwickler CD Projekt RED wird derweil an allerhand neuen Spielen aus dem Fantasy-Franchise gearbeitet. So ist unter anderem eine neue The Witcher-Saga in Arbeit, die sich allerdings noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet.

Darüber hinaus könnt ihr euch auf ein Remake zu The Witcher 1 freuen, das dank der Neuveröffentlichung erstmals für Konsolen erscheint. Wann genau, ist noch unklar. Zudem ist mit "Projekt Sirius" ein weiteres Spiel aus dem Hexer-Universum von Entwickler The Molasses Flood (The Flame in the Flood) geplant.

Freut ihr euch auf Part 2 der dritten Staffel oder habt ihr der Netflix-Serie bereits den Rücken gekehrt?