Nur noch heute: Schnappt euch gefeiertes Gratis-Spiel aus dem The Witcher-Universum mit 30h langer Kampagne - Dank Amazon Prime Gaming

Thronebreaker gibt es nur noch heute bei Amazon Prime Gaming.

The Witcher-Fans aufgepasst: Bei Amazon Prime Gaming könnt ihr euch nur noch heute das gefeierte Witcher-Spin-off Thronebreaker: The Witcher Tales schnappen, wenn ihr über ein aktives Amazon Prime-Abo verfügt.

Wann läuft das Angebot ab? am 23. Oktober 2024

am 23. Oktober 2024 Bis wann kann ich den Code einlösen? Habt ihr euch den Code via Amazon geschnappt, dann habt ihr bis zum 11. November 2024 Zeit, ihn einzulösen

Habt ihr euch den Code via Amazon geschnappt, dann habt ihr bis zum 11. November 2024 Zeit, ihn einzulösen Welche Plattform? Schnappt ihr euch Thronebreaker via Amazon Prime, dann erhaltet ihr einen Code für die PC-Version, die ihr auf GOG einlösen könnt.

Das erwartet euch in Thronebreaker: The Witcher Tales

2:53 Thronebreaker: The Witcher Tales - Gameplay-Trailer: Geht die Geschichte von Geralt weiter? - Gameplay-Trailer: Geht die Geschichte von Geralt weiter?

Genre: RPG, Kartenspiel

RPG, Kartenspiel Metacritic-Score: 85

85 GamePro-Wertung: 83

Darum geht es in Thronebreaker: Thronebreaker: The Witcher Tales war ursprünglich mal als Einzelspieler-Modus für Gwent: The Witcher Card Game geplant, mauserte sich letztendlich aber zu einem eigenständigen Singleplayer-Abenteuer.

Mehr lest ihr im GamePro-Test:

In Thronebreaker: The Witcher Tales erwartet euch eine rund 30 Stunden lange Kampagne aus dem The Witcher-Universum. Hauptcharakter der Geschichte ist Königin Meve, die aufgrund einer Invasion um ihre Krone bangen muss.

Das Besondere: Kämpfe tragen wir hier in Kartenpartien bzw. in Gwent aus. Wie aus den CD Projekt-Rollenspielen stehen aber auch in Thronebreaker vielschichtige Charaktere und komplexe Entscheidungen mit harten Konsequenzen im Fokus.

Was ist Amazon Prime Gaming?

Prime Gaming ist ein Spiele-Angebot von Amazon, das Teil von Amazon Prime und Prime Video ist. Jeder mit einem Abo kann sich regelmäßig ohne zusätzliche Kosten ganze Spiele und Zusatzinhalte wie Skins sichern und behalten. Außerdem sind Twitch-Vorteile wie exklusive Emoticons und ein Kanal-Abo inbegriffen.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr euch Thronebreaker: The Witcher Tales bei Amazon Prime Gaming schnappen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!