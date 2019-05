The Witcher auf Netflix - Waffen & Rüstungen anscheinend geleakt

The Witcher erscheint noch dieses Jahr als Netflix-Serie und das mit Spannung erwartete Projekt wirft seine Schatten voraus. Aktuell sorgen einige Bilder und Videos für Wirbel, die möglicherweise Rüstungen und Waffen zeigen. Offenbar soll es sich bei dem vermeintlichen Leak um nilfgaardische Rüstungen und Schwerter handeln.

Das Aussehen sorgt allerdings für Stirnrunzeln bei vielen Fans: Wenn die Rüstungen in der Serie tatsächlich so aussehen sollen, dann könnte es um ihren Look und das Budget sehr viel schlechter bestellt sein, als bisher vermutet wurde.

Sehen so die nilfgaardischen Rüstungen in der The Witcher-Netflix-Serie aus?

Rüstungen & Schwerter angeblich geleakt: Bisher wissen wir nicht, ob es sich wirklich um Bilder und Videos von den Dreharbeiten zur The Witcher-Serie handelt. Offiziell bestätigt wurde natürlich nichts von diesem angeblichen Leak. Ihr solltet ihn also mit größter Vorsicht genießen und nicht vorschnell über die gesamte Serie urteilen.

Dieses YouTube-Video soll Szenen zeigen, die bei den Dreharbeiten zur The Witcher-Serie entstanden sind:

Das Ganze wirkt etwas ... merkwürdig.

Angeblicher Leak zur The Witcher-Serie hinterlässt ratlose & besorgte Fans

Fans sind regelrecht schockiert: Die Reaktionen auf diesen vermeintlichen Leak fallen weitestgehend negativ aus. Die Rüstungen wirken nicht wie nilfgaardische Rüstungen, sondern eher wie Pappmaché. Der Look sieht so ganz und gar nicht nach dem wohlhabendsten Reich der Welt aus. Auch die Krummschwerter (?) hinterlassen viele Fragezeichen.

Ist das wirklich die Netflix-Serie zu The Witcher?

Soll das tatsächlich die nilfgaardische Rüstung sein?

Oder ist es möglicherweise die Rüstung einer abgesplitterten Fraktion oder Miliz oder so?

Ist das der finale Look?

Nur ein CGI-Platzhalter? Last, but not least besteht auch die Möglichkeit, dass die Rüstungen einfach nur eine Art Platzhalter sind. Der Look könnte in der Post-Production noch durch CGI-Zauberei und diverse Special Effects aufpoliert werden, so dass er am Ende ganz anders aussieht.

So sieht die nilfgaardische Rüstung in The Witcher 3 aus:

Die Serie orientiert sich offiziell an den Büchern, die auch den The Witcher-Spielen zugrunde liegen. Die Spiele dienen eben nicht als Vorbild. Trotzdem bietet sich ein direkter Vergleich hier natürlich an. In The Witcher 3 sieht das nilfgaardische Rüstungsset jedenfalls ganz anders aus.

Was haltet ihr von dem angeblichen Leak und dem Look, wenn er echt sein sollte?

The Witcher 3: Blood and Wine - Screenshots ansehen