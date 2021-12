Titanfall: Das Original verschwindet aus allen Stores und Fans trauern

Titanfall 1 verschwindet aus sämtlichen Stores und Abo-Services. Das hat Respawn Entertainment in einem Tweet bekannt gegeben. Falls ihr durch Apex Legends auf den Geschmack gekommen seid und die Ursprünge des Shooter-Franchises erkunden wolltet, seid ihr zu spät dran – ihr könnt das erste Original-Titanfall jetzt überhaupt nicht mehr kaufen und damit den Grundstein, den Anfang dieses Shooter-Universums. Das Ende war zwar abzusehen, stimmt langjährige Fans der Reihe wie mich aber natürlich trotzdem traurig. Immerhin sollen zumindest die Server bis auf Weiteres online bleiben.

Titanfall: Apex Legends-Macher entfernen das Original aus allen Stores und Abos

Was ist Titanfall? Titanfall ist das erste Spiel von Respawn Entertainment gewesen, einem Studio, das sich unter anderem aus ehemaligen Call of Duty-Entwickler*innen zusammengesetzt hat. Der reine Multiplayer-Shooter war einzigartig, extrem schnell und lebte von der Mischung aus den Kämpfen zu Fuß und in den riesigen Mechs, die Titanen genannt wurden.

Jetzt nicht mehr erhältlich: Respawn Entertainment zieht den Stecker und nimmt das Original-Titanfall komplett aus dem Verkauf. Ihr könnt es bereits jetzt nirgendwo mehr kaufen.

Das Spiel soll auch aus sämtlichen Abo-Services wie EA Play und dem Game Pass verschwinden, aber die Server bleiben vorerst noch online. Ihr könnt also zumindest theoretisch noch spielen, wenn ihr es bereits gekauft habt. Wie lange und zuverlässig die Server für dieses über sieben Jahre alte Spiel noch weiter laufen werden, bleibt unklar.

Daran könnte es liegen: Titanfall 1 und bis zu einem gewissen Grad auch Titanfall 2 leiden seit Monaten unter technischen Schwierigkeiten, die offenbar gezielt von Hackern oder eventuell auch nur einem einzigen Hacker verursacht worden sind.

Ständige DDoS-Attacken und Server-Probleme haben Titanfall teilweise für lange Zeit fast komplett unspielbar gemacht. Das ging soweit, dass wiederum andere Hacker sogar Apex Legends lahmgelegt haben, um "Titanfall zu retten".

Komplett sind diese Probleme aber wohl nie in den Griff bekommen worden und womöglich stellt dieser Schritt nun die finale Reaktion darauf dar. Ein Vorwurf vieler Fans lautete lange, dass EA und Respawn einen fast unspielbaren Titel weiterhin zum Verkauf anbieten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, auch wenn viele Fans sich natürlich gewünscht hätten, dass Titanfall weiter verkauft und stattdessen wieder richtig spielbar gemacht wird.

Fans trauern um Shooter: Hardcore-Shooterfans auf der ganzen Welt legen eine Schweigeminute ein und verdrücken eine Träne. Der vielleicht beste Multiplayer-Shooter überhaupt verliert seinen Ursprung. Zumindest fühlt es sich nach einem herben Verlust an, aber immerhin hat das lange Leiden jetzt ein Ende.

Dass "Titanfall ein Teil der DNA" von Respawn Entertainment bleiben soll, tröstet die meisten Fans, die mit Apex Legends nichts anfangen können, natürlich nur wenig. Nichtsdestotrotz hoffen viele weiterhin auf Titanfall 3, auch wenn die Chancen dafür wohl eher schlecht stehen.

Ein schwacher Trost: Titanfall 2 gibt es wenigstens immer noch und die Spieler*innen-Basis bleibt zumindest auf dem PC erstaunlich stabil. Aber auch das Sequel leidet ebenfalls unter regelmäßigen DDoS-Attacken, Hackern und Server-Problemen. Womöglich naht hier auch schon das Aus.

Was sagt ihr dazu, dass Titanfall 1 jetzt nicht mehr verkauft wird? Glaubt ihr, die Server bleiben noch lange online?