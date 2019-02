Apex Legends erfreut sich aktuell größter Beliebtheit. Obwohl der Shooter von Respawn Entertainment zunächst keinen guten Stand bei einigen Fans des Entwicklerstudios hatte:

Apex Legends kommt ohne die großen Kampfroboter sowie ohne das Movement aus Titanfall 2 aus.

Das könnte sich aber bald doch noch ändern: In den Tiefen des Spielcodes verstecken sich jetzt offenbar Hinweise auf Double-Jumps, Wallruns und Titans. Zumindest wollen das einige Dataminer entdeckt haben.

Seitdem gestern der neue Apex Legends-Patch mit dem Update 1.04 ausgerollt wurde, waren die Dataminer schon wieder fleißig. Sie haben sich die Dateien zur Brust genommen und sind anscheinend fündig geworden.

Titanfall-Fans können sich womöglich freuen: Es gibt im Code des Spiels jetzt offenbar Hinweise auf gleich drei neue Modi, die ihre Herzen höher schlagen lassen dürften.

Titans

Wallruns

Double-Jumps

Bei der Entdeckung der Titans soll es sich laut RealApexLeaks um einen Testmodus für Entwickler handeln. Und zwar deshalb, weil darin wohl maximal ein Team mit nur einem Spieler Dinge tun kann.

LEAK: Okay, so I found this new mode. It has used the word "Titan" a lot in it's class.



This is definitely a test mode for devs as max players and max teams are only 1. This is not cache from Titanfall as it was added just today.#ApexLegends #ApexLegendsleaks pic.twitter.com/WCHFDiWHqQ — Apex Legends - News & Leaks (@RealApexLeaks) February 19, 2019

Ob es sich um kommende Spielmodi handelt, bleibt genauso unklar, wie ob irgendetwas davon überhaupt je in Apex Legends zum Einsatz kommt. Sicher sei aber, dass die beiden Fähigkeiten "Jumpkit" und "Wall Run" erwähnt werden.

LEAK: 2 new modes call Jumpkit and Wall Run have also been discovered.



I really don't know what these do, but it definitely mentions these 2 abilities - Wall Run and Jumpkit.#ApexLegends #ApexLegendsBattleRoyale #ApexLegendsleaks pic.twitter.com/RmFwwyBPkN — Apex Legends - News & Leaks (@RealApexLeaks) February 19, 2019

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr zu den Titanfall-Elementen?

Respawn hat sich dagegen ausgesprochen. Macht euch nicht zu viele Hoffnungen: Bereits kurz nach Release von Apex Legends erklärten die Entwickler, wieso weder Titans noch das schnelle Bewegungs-System aus Titanfall implementiert wurden.

Die hohe Mobilität hätte dem strategischen Gameplay geschadet. Mit Wallruns und Double-Jumps sei nicht abschätzbar, wohin sich Gegner bewegen. Sie könnten um eine Ecke verschwinden und anschließend überall auftauchen.

Als Legende vorstellbar: Nichtsdestotrotz gibt es bereits spezielle Fähigkeiten einzelner Charaktere in Apex Legends, die dem Respawn-Argument der Strategie widersprechen, wie der Grappling-Hook, die Decoys oder Portale.

Es kommt selbstverständlich immer darauf an. Ein spezieller Charakter, der über einzelne, entsprechende Fähigkeiten verfügt, müsste im Vergleich nicht unbedingt unfair sein.

Titans als LTE-Modus oder Ultimate? In Form von zeitlich begrenzten Modi (Limited Time Events aka LTEs) wäre beinahe alles möglich. Zusätzlich könnten einzelne Elemente so gut getestet werden, wie es zum Beispiel auch Fortnite macht.

Der Einsatz von Titans in Apex Legends stellt natürlich eine Balance-Herausforderung dar. Es sei denn, alle hätten einen. Die riesigen Kampfroboter wären sonst eventuell auch in Form eines Ultimates denkbar.

Die Hinweise sind erst kürzlich im Spielcode aufgetaucht

Keine Überbleibsel: Wer jetzt zu Bedenken geben will, dass es sich bei den Entdeckungen der Dataminer um übrig gebliebene Code-Reste von Entwickler-Experimenten handeln könnte, scheint auf dem Holzweg zu sein.

Die Dataminer erklären, dass sich zumindest die Hinweise auf die Titans erst seit dem letzten Update in den Dateien finden. Eine Erwähnung von Wallruns gab es allerdings bereits bei einem vermeintlichen Leak zu neuen Legenden-Charakteren.

Zu den möglichen nächsten Charakteren existieren auch schon einige interessante sowie recht überzeugende Theorien. Ein anderer Dataminer glaubt, bereits zu wissen, dass sie Wattson und Octane heißen.

Scraping strings off the audio files reveals audio for two new legends, and their abilities, Wattson has a Tesla Trap and Octane has a Stimpack. #ApexLegends #Leaks (btw all legends have a wallrun entry, nothing big there) pic.twitter.com/w0aj9MXALX — Shrugtal (@shrugtal) February 15, 2019

Glaubt ihr, Respawn führt Titans, Wallruns und Double-Jumps in Apex Legends ein?

