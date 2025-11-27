Über 600 Tonies zu Hammerpreisen am Black Friday: Die besten Angebote von Toniefiguren & Box - empfohlen von einem Papa!

2025 erleben Toniefiguren einen Hype, wie ich ihn selten gesehen habe. Teilweise stehen Eltern schon vor Ladenöffnung bereit, nur um bestimmte Neuerscheinungen zu ergattern. Und ja, leider stimmt auch der zweite Teil der Wahrheit: Sobald die Figuren vergriffen sind, schnellen die Preise auf dem Zweitmarkt in absurde Höhen.
Ich finde überteuerte Tonies genauso nervig wie ihr – und meine Frau ist dahingehend eine echte Schnäppchenjägerin. Daher zeige ich euch heute die besten Tonie-Deals am Black Friday. Und auch, wo und ob ihr die aktuellen Hype-Tonies bekommt. Von Weihnachtsmann & Co. KG bis hin zum beliebten Herbstlieder-Igel.Schnapp dir hier die Tonies zum Black Friday-Preis bei Amazon!
MediaMarkt startet 2 für 25€-Aktion - über 600 Tonies mit dabei!
Das größte Schnäppchen findet sich wohl aktuell bei MediaMarkt - dort startet die 2 für 25€-Aktion für alle Tonies mit einem Normalpreis von 25€! So funktioniert's: Legt einfach zwei Toniefiguren in den Warenkorb und geht zur Kasse - dort wird der Preis automatisch angepasst. Unter anderem sind diese Tonies zur Auswahl:
- Herbst- und Laternenlieder - der ultra beliebte Herbstigel
- Disney Vaiana 2 Toniefigur mit Hörspiel
- WICKED - Der Tonie zum Film im Kino
- ZOOMANIA - Disney-Hörfigur mit Judy Hopps
- Lichterkinder - die besten Weihnachts- und Winterlieder!
Die besten Tonie-Deals zum Black Friday: Toniefiguren für unter 9€ im Angebot!
Der "Black Friday" ist eigentlich eher eine Black Week - viele Angebote sind schon seit einer Woche live, daher sind auch viele Toniefiguren schon ausverkauft. Ich will euch hier zeigen, welche guten Tonies noch verfügbar sind - und welche ich wirklich empfehlen kann, wenn sie wieder verfügbar sein sollten.
Das sind die in meinen Augen besten Angebote für Toniefiguren und Toniebox:
- "Leos Tag: Es ist soweit, Badezeit!" - Hörspiel mit Liedern. (dr Lieblingstonie von meinem Sohn)
- Disneys Hercules - das Original-Hörspiel zum Film von 1997!
- Lichterkinder - 4 Tonies für nur 25€!
- Disney Mula-Toniefigur, das Hörspiel zum Film ("Schande über dich, Schande über deine Familie, Schande über deine Kuh!")
- Die Unglaublichen - Tonie-Figur zum Film fast 30% günstiger
- Spongebob Schwammkopf in der Fahrschule - Hörpsiel
- Kobold-Chroniken-Tonie: Niedliches Hörspiel für unter 9€!
Weihnachtsmann & Co. KG, Benjamin Blümchen, Stitch & Herbstlieder-Igel - sind die besten Tonies aus 2025 im Angebot?
Meine Frau ist bei Tonies deutlich tiefer drin als ich und kennt sich wirklich gut aus. Wenn es ums „Jagen und Sammeln“ neuer Figuren geht, ist sie schneller als Lucky Luke und besser vernetzt als jede Berliner Lobbygruppe. Und trotzdem stoßen selbst wir bei manchen Figuren regelmäßig an Grenzen.
Gerade jetzt – pünktlich zur kalten Jahreszeit – sind einige Neuerscheinungen praktisch über Nacht zu Must-haves geworden. Die Weihnachts- und Herbsttonies sind dieses Jahr der absolute Renner. Ganz besonders die Figur von Weihnachtsmann & Co. KG war schneller weg als man überhaupt schauen konnte.
Weihnachts-, Herbst und Disney-Tonies: So ist die Lage am Black Friday
Das sind die fünf neuen Weihnachtstonies 2025
- Disney: Mickys großes Weihnachtsfest
- Eine Weihnachtsgeschichte: Book-Tonie
- Weihnachtsmann & Co. KG: Die magische Perle & Rudolph ist verschwunden
- Flöckchen und die verschwundenen Weihnachtslichter
- Benjamin Blümchen als Weihnachtsmann
Aktuell sind einige der Weihnachtstonies wirklich verfügbar - leider sind sie aber allesamt etwas teurer als normal. Falls ihr aber ganz besonders heiß auf einen davon seid, habe ich sie euch mal verlinkt.
Lilo & Stitch, Herbstigel, Laternenlieder - diese Hype-Tonies sind gerade ausverkauft, sind aber immer wieder verfügbar:
Bei den folgenden Tonies solltet ihr euch den Link speichern und immer wieder mal nachschauen, denn öfters gibt es spontan wieder einige Tonies zu kaufen:
- LILO und Stitch - Stitch Tonie !
- Herbst-Tonie: Laternenlieder mit dem Igel
- Lichterkinder Herbst- und Laternenlieder (52 Minuten lang!) - sogar etwas günstiger!
- Alles Steht Kopf - 71 Minuten langes Hörspiel zum Film!