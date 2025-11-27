Über 600 Tonies zu Hammerpreisen am Black Friday: Die besten Angebote von Toniefiguren & Box - empfohlen von einem Papa!

Der Black Friday ist da - hier sind die in meinen Augen besten Tonie-Angebote. Und eine Antwort auf die Frage, ob die aktuellen Weihnachtstonies mit dabei sind.

2025 erleben Toniefiguren einen Hype, wie ich ihn selten gesehen habe. Teilweise stehen Eltern schon vor Ladenöffnung bereit, nur um bestimmte Neuerscheinungen zu ergattern. Und ja, leider stimmt auch der zweite Teil der Wahrheit: Sobald die Figuren vergriffen sind, schnellen die Preise auf dem Zweitmarkt in absurde Höhen.

Ich finde überteuerte Tonies genauso nervig wie ihr – und meine Frau ist dahingehend eine echte Schnäppchenjägerin. Daher zeige ich euch heute die besten Tonie-Deals am Black Friday. Und auch, wo und ob ihr die aktuellen Hype-Tonies bekommt. Von Weihnachtsmann & Co. KG bis hin zum beliebten Herbstlieder-Igel.

MediaMarkt startet 2 für 25€-Aktion - über 600 Tonies mit dabei!

Das größte Schnäppchen findet sich wohl aktuell bei MediaMarkt - dort startet die 2 für 25€-Aktion für alle Tonies mit einem Normalpreis von 25€! So funktioniert's: Legt einfach zwei Toniefiguren in den Warenkorb und geht zur Kasse - dort wird der Preis automatisch angepasst. Unter anderem sind diese Tonies zur Auswahl:

Die besten Tonie-Deals zum Black Friday: Toniefiguren für unter 9€ im Angebot!

Der "Black Friday" ist eigentlich eher eine Black Week - viele Angebote sind schon seit einer Woche live, daher sind auch viele Toniefiguren schon ausverkauft. Ich will euch hier zeigen, welche guten Tonies noch verfügbar sind - und welche ich wirklich empfehlen kann, wenn sie wieder verfügbar sein sollten.

Das sind die in meinen Augen besten Angebote für Toniefiguren und Toniebox:

Weihnachtsmann & Co. KG, Benjamin Blümchen, Stitch & Herbstlieder-Igel - sind die besten Tonies aus 2025 im Angebot?

Meine Frau ist bei Tonies deutlich tiefer drin als ich und kennt sich wirklich gut aus. Wenn es ums „Jagen und Sammeln“ neuer Figuren geht, ist sie schneller als Lucky Luke und besser vernetzt als jede Berliner Lobbygruppe. Und trotzdem stoßen selbst wir bei manchen Figuren regelmäßig an Grenzen.

Gerade jetzt – pünktlich zur kalten Jahreszeit – sind einige Neuerscheinungen praktisch über Nacht zu Must-haves geworden. Die Weihnachts- und Herbsttonies sind dieses Jahr der absolute Renner. Ganz besonders die Figur von Weihnachtsmann & Co. KG war schneller weg als man überhaupt schauen konnte.

Weihnachts-, Herbst und Disney-Tonies: So ist die Lage am Black Friday

Toniefiguren günstig zu kaufen grenzt fast schon an Arbeit: So richtig gute Angebote gibt es wirklich selten - und die beliebtesten Tonies sind ganz oft ausverkauft.

Das sind die fünf neuen Weihnachtstonies 2025

Aktuell sind einige der Weihnachtstonies wirklich verfügbar - leider sind sie aber allesamt etwas teurer als normal. Falls ihr aber ganz besonders heiß auf einen davon seid, habe ich sie euch mal verlinkt.

Lilo & Stitch, Herbstigel, Laternenlieder - diese Hype-Tonies sind gerade ausverkauft, sind aber immer wieder verfügbar:

Bei den folgenden Tonies solltet ihr euch den Link speichern und immer wieder mal nachschauen, denn öfters gibt es spontan wieder einige Tonies zu kaufen: