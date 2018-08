142 Tricks. 18.8 Millionen Punkte. Die Combo, die YouTuber The Digital Assailant in seinem Video zu Tony Hawk's Underground 2 zeigt, ist definitiv eine beachtliche Leistung.

So entsteht die THUG 2-Mega-Combo

Warum ist das Video zu beeindruckend? Skaten kann jeder. Zumindest in den Tony Hawk's-Spielen. Was der Spieler im Video aber an den Tag legt, beweist nicht nur jede Menge Geschick, sondern auch eine extreme Sicherheit bei den Tricks.

Um den Combo-Zähler aufrechtzuerhalten und in die Höhe schießen zu lassen, sind so viele Tricks wie möglich nötig, und zwar (in der Regel) ununterbrochen.

Mehr Punkte gibt's, wenn herkömmliche Tricks mit Spezial-Moves kombiniert werden, die an einem eingängigen Signalton und an der gelben Schriftfarbe in der Auflistung unten im Bildschirm erkennbar sind.

Das kombiniert mit Grinds und Manuals und es entsteht eine lange und abgefahrene Combo, die so nur in Tony Hawk's-Spielen möglich ist.

Hier das Video:

Tony Hawk's Underground 2 kam im Jahr 2004 auf den Markt, unter anderem für PS2, Xbox und Gamecube.

Im Video läuft übrigens nicht das Original-Spiel, sondern THUG Pro, eine gemoddete Version von Underground 2 für den PC. Falls ihr euch wundert, warum das Spiel im Video verhältnismäßig gut ausschaut.

Was die Pro Skater-Stars heute machen

Tony Hawk, Bob Burnquist, Andrew Reynolds und Co. waren die Stars des PS1-Klassikers Tony Hawk's Pro Skater. Was aus ihnen geworden ist, erfahrt ihr hier: