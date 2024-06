Das sind die 10 besten Zeichentrickserien mit queeren Charakteren

Das sind zehn der besten Zeichentrickserien, in denen queere Charaktere wichtige Rollen einnehmen.

Der Pride Month nähert sich für dieses Jahr bereits wieder dem Ende. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr euch von den queeren Medien verabschieden müsst. Ganz im Gegenteil: Wir haben eine Liste mit den zehn besten Zeichentrickserien zusammengestellt, die uns mit ihrer Repräsentation von LGBTQIA+ Charakteren beeindrucken konnten. Die Cartoons behandeln ihre queeren Themen unterschiedlich intensiv, zeichnen sich aber alle durch ihre diverse Besetzung aus.

Für die Anime-Fans unter euch haben wir bereits jeweils die sieben besten Girls- beziehungsweise Boys-Love-Animes herausgesucht:

Hazbin Hotel

2:14 Die Prinzessin der Hölle eröffnet das Hazbin Hotel, damit Dämonen als Engel in den Himmel können

Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 8 (+ Pilotepisode auf YouTube)

8 (+ Pilotepisode auf YouTube) Streamingdienst: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Um was geht‘s? Die Prinzessin der Hölle und Tochter des gefallenen Engels Luzifer, Charlie Morningstar, eröffnet das namensgebende Hazbin Hotel. Das Ziel ihres Projektes ist es, Dämonen zu rehabilitieren und ihnen damit einen Aufstieg in den Himmel zu ermöglichen. Wieso das Ganze? Die Hölle ist überbevölkert und droht das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse auseinanderzubringen.

In Hazbin Hotel kommt ein breites Spektrum von queeren Charakteren vor. Die Protagonistin Charlie führt eine lesbische Beziehung mit ihrer Freundin Vaggie, der Hotelgast Angel Dust ist ein schwuler Pornostar und der Hotelleiter Alastor ist asexuell, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Eine kleine zusätzliche Empfehlung: Wenn euch die Welt von Hazbin Hotel gefällt, können wir euch einen Blick in die Serie Helluva Boss empfehlen, die ihr auf YouTube schauen könnt. Sie stammt von derselben Macherin, Vivienne Medrano. Die Serie spielt im selben Universum, fokussiert sich jedoch auf andere Charaktere und deren zwischenmenschlichen Beziehungen anstatt auf den Kampf Gut gegen Böse – und wie in Hazbin Hotel sind auch hier die meisten Charaktere queer.

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen

2:44 She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen stellen sich gegen die Horde, um Etheria zu retten

Staffeln: 5

5 Episodenanzahl: 52

52 Streamingdienst: Netflix

Netflix Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Um was geht‘s? Adora ist eine Kadettin der Horde, die sich in der Schreckenszone befindet und den Planeten Etheria einnehmen möchte. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als sie ein magisches Schwert findet und daraufhin zur legendären Kriegerin She-Ra wird. Zusammen mit der Rebellion stellt sie sich ihrer ehemaligen Heimat sowie ihren alten Freund*innen wie Catra. Die Serie ist ein Reboot von She-Ra – Prinzessin der Macht, das Ende der 1980er-Jahre erschienen ist.

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen hat verschiedene queere Nebencharaktere wie das lesbische Paar Spinnerella und Netossa oder den non-binären Charakter Double Trouble. Aber auch die Protagonistin Adora stellt sich im Verlauf der Serie als queer heraus.

Adventure Time – Abenteuerzeit mit Finn und Jake

0:31 In der Kultserie Adventure Time begleiten wir Finn und Jake auf ihren vielfältigen Abenteuern

Staffeln: 10

10 Episodenanzahl: 279

279 Streamingdienst: Netflix (Staffel 1 bis 4)

Netflix (Staffel 1 bis 4) Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Um was geht‘s? In Adventure Time begleitet ihr, wie der Name der Serie es schon verrät, Finn und Jake auf ihren gemeinsamen Abenteuern. Der Hund Jake besitzt magische Kräfte, dank denen er seine Form auf jede erdenkliche Art und Weise verändern kann. Ähnlich kreativ fallen auch die anderen Charaktere aus, denen Finn und Jake in der Serie begegnen.

Unter den diversen Charakteren sind auch Prinzessin Bubblegum und Marceline, deren Beziehung in der Serie immer mal wieder behandelt wird. BMO hingegen ist eine sprechende, geschlechtslose Videospielkonsole.

In der Zwischenzeit hat die Serie mit Adventure Time: Ferne Länder und Adventure Time: Fionna & Cake zwei Spin-Offs bekommen, die sich aktuell in Deutschland leider nicht streamen lassen.

Willkommen im Haus der Eulen

2:46 In Willkommen im Haus der Eulen fällt Luz durch ein Portal in eine neue Welt und möchte Hexe werden

Staffeln: 3

3 Episodenanzahl: 43

43 Streamingdienst: Disney+

Disney+ Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Um was geht‘s? Luz Noceda stolpert aus Versehen durch ein Portal in eine fremde Welt, in der sie der Hexe Eda und ihrem Hausdämon King begegnet. Luz möchte unbedingt selbst eine Hexe werden und wird prompt zum Lehrling der Eulenlady Eda und findet auf den Brodelnden Inseln eine neue Familie.

Luz ist die erste bisexuelle Disney-Protagonistin. In der Serie Willkommen im Haus der Eulen erleben wir ihre Verknalltheit in ihre einstige Rivalin Amity Blight. Weiter kommt mit Raine Whispers in der zweiten Staffel ein non-binärer Charakter vor. Raine setzt sich für den Schutz von Hexen und Hexern ein und leitet den Bardenzirkel.

Kipo und die Welt der Wundermonster

1:56 In Kipo und die Welt der Wundermonster erreicht Kipo das erste Mal die gefährliche Erdoberfläche

Staffeln: 3

3 Episodenanzahl: 30

30 Streamingdienst: Netflix

Netflix Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Um was geht‘s? Kipo Oak lebt in einer postapokalyptischen Zukunft in einem unterirdischen Bau, bis dieser zerstört wird und sie ein neues Zuhause finden muss. Dafür steigt sie erstmals auf die Oberfläche und begegnet mutierten Tieren, die Menschen im Auftrag vom Mandrillaffen Skarl jagen. Immerhin muss sie ihre Reise nicht allein bestreiten, sondern darf wertvolle Freund*innen mitnehmen.

Einer der Hauptcharaktere outet sich als schwul, als Kipo ihm ihre Liebe gesteht – etwas, das in Animationsserien bis heute kaum so direkt ausgesprochen wurde. Mit Asher Berdacs kommt in Kipo und die Welt der Wundermonster außerdem ein non-binärer Charakter vor.

1:43 Die Legende von Korra erzählt die Geschichte der Nachfolgerin des Avatars Aang

Staffeln: 4

4 Episodenanzahl: 52

52 Streamingdienst: Alle 4 Staffeln: Netflix, Amazon Prime Video – Jeweils 2 Staffeln: Sky Go, WOW TV, Paramount+, Pluto TV, Apple TV Plus

Alle 4 Staffeln: Netflix, Amazon Prime Video – Jeweils 2 Staffeln: Sky Go, WOW TV, Paramount+, Pluto TV, Apple TV Plus Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Um was geht‘s? Nachdem Avatar Aang die Herrschaft der Feuernation in Avatar – Der Herr der Elemente erfolgreich beenden konnte, manifestiert sich nach seinem Ableben die temperamentvolle Korra aus dem südlichen Wasserstamm als seine Nachfolgerin.

Sie begibt sich in die Hauptstadt der Vereinigten Republik der Nationen, Republica, um von Aangs und Kataras jüngstem Sohn Tenzin das Luftbändigen zu lernen. Nach kurzer Zeit überschlagen sich jedoch schon die Ereignisse und ein Abenteuer jagt das nächste.

Das bedeutet nicht, dass sich in der Zwischenzeit keine romantischen Gefühle zwischen den Charakteren entwickeln können. Korra selbst ist sogar ein frühes Beispiel einer bisexuellen Protagonistin einer Zeichentrickserie.

Harley Quinn

1:13 Harley Quinn hat die miese Behandlung vom Joker satt und macht sich selbst einen Namen in Gotham

Staffeln: 4

4 Episodenanzahl: 47

47 Streamingdienst: WOW TV, Sky Go, MagentaTV (1 Staffel) – alle 4 Staffeln gibt es zum Kauf bei Apple TV, Amazon Video, Microsoft Store, MagentaTV und Videoload

WOW TV, Sky Go, MagentaTV (1 Staffel) – alle 4 Staffeln gibt es zum Kauf bei Apple TV, Amazon Video, Microsoft Store, MagentaTV und Videoload Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Um was geht‘s? Am Anfang des Cartoons wird Harley Quinn vom Joker verlassen und muss sich dadurch eingestehen, dass er sie lediglich ausgenutzt und nie wirklich geliebt hat. Sie möchte sich von daher selbst einen Namen in Gotham City machen und gründet mit den Schurk*innen Poison Ivy, Clayface, Doctor Psycho, King Shark und Sy Borgman ein eigenes Team, das die fiktive Stadt unsicher machen soll. Gleichzeitig muss sich Harley Quinn immer wieder ihrer schwierigen Vergangenheit stellen.

Auch wenn der Cartoon einige queere Charaktere vorzuweisen hat, repräsentieren Harley Quinn und Poison Ivy eine gesunde, queere Beziehung. Während ihren wilden Abenteuern können wir immer wieder herzergreifende Einblicke darin erleben.

Im Juli 2024 erscheint das Spin-Off mit dem Titel Kite Man: Hell Yeah! zur Zeichentrickserie.

The Legend of Vox Machina

1:47 The Legend of Vox Machina basiert auf dem Tabletop-RPG Dungeons & Dragons und ist herrlich skurril

Staffeln: 2

2 Episodenanzahl: 24

24 Streamingdienst: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Deutsche Vertonung, englische Originalsprache Altersempfehlung: 18+

Um was geht‘s? The Legend of Vox Machina begleitet im Dungeons-&-Dragons-Universum die namensgebende, bunt zusammengewürfelte Gruppe Vox Machina, die ihre Zeit am liebsten in Bars beim Saufen verbringt. Als eines Tages das Königreich von bösen Drachen bedroht wird, müssen sich die Mitglieder zusammenreißen und über sich hinaus wachsen.

D&D-typisch dürfen in Vox Machina natürlich keine queeren Charaktere fehlen. Im Verlauf der Serie und im Critical-Role-Abenteuer, auf das sie basiert, begegnen wir einem diversen Cast, den auch die Hauptcharaktere widerspiegeln. Allein schon in der Vox-Machina-Gruppe wird Demisexualität, Bisexualität, Pansexualität und Homosexualität repräsentiert.

Steven Universe

1:47 Dieser Clip erklärt euch, was die Gems aus Steven Universe sind

Staffeln: 5

5 Episodenanzahl: 160

160 Streamingdienst: Netflix (Staffel 4 und 5)

Netflix (Staffel 4 und 5) Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Um was geht‘s? Der namensgebende Stephen Universe lebt mit den drei Gems Garnet, Amethyst und Pearl zusammen. Stephen ist zur Hälfte Mensch und zur Hälfte ebenfalls Gem. Die vier nennen sich die “Crystal Gems“ und setzen ihre magischen Kräfte zum Schutz der Menschheit ein. Im Verlauf der Serie erfahrt ihr mehr über die Ursprünge der Gems.

Steven Universe zeigt durch die Gems Queerness auf eine andere Art als die anderen Cartoons der Liste. Die magischen Wesen können nämlich miteinander fusionieren. Garnet ist der lebende Liebesbeweis einer Fusion zwischen zwei lesbischen Gems. Auch Steven fusioniert in einer Folge mit seiner besten Freundin Connie zu einem intersexuellen, non-binären Charakter.

Mit Steven Universe: Der Film und Steven Universe Future sind jeweils ein Nachfolgefilm sowie eine -serie erschienen und erzählen die Geschichte weiter.

Dead End: Paranormal Park

2:03 In Dead End: Paranormal Park erleben zwei Teenager und ein Hund gemeinsam Abenteuer im Freizeitpark

Staffeln: 2

2 Episodenanzahl: 20

20 Streamingdienst: Netflix

Netflix Synchronisation: Deutsche Vertonung, englische Originalsprache

Um was geht‘s? Als die beiden Teenager Barney Guttman und Norma Khan sich auf einen Job im Freizeitpark bewerben, rechnen sie nicht mit dem Chaos, das daraufhin entsteht.

Eine Dämonin beschwört den Dämonenkönig, der den Körper von Barneys Hund Pugsley übernimmt – bis die Teens ihn kurz daraufhin wieder aus Pugsley austreiben. Dennoch kann der Vierbeiner von diesem Zeitpunkt an sprechen und zaubern. Ab dann stellt sich die ungewöhnliche Gruppe den bösen Monstern im Park.

Während die Welt gerettet werden muss, findet sich noch Zeit für allerlei romantische Gefühle, die beim schwulen Barney oder der bisexuellen Norma aufblühen. Außerdem ist Barney transgender, was vor allem in der Beziehung zu seiner Oma nicht so einfach ist.