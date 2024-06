Anime-Reddit kürt Top 100 und One Piece landet abgeschlagen auf Platz 24

Da staunt Lysop nicht schlecht, als er die Platzierung seines Anime sieht. Trotzdem können wir ihn beruhigen, da One Piece sonst viele Erfolge einfährt.

Community-Abstimmungen sind immer eine spannende Sache, da sie einen Einblick in den aktuellen Zeitgeist geben. Deswegen fragen auch wir euch immer wieder mal nach eurer Meinung zu bestimmten Themen. Heute hat jedoch die Community aus dem Anime-Reddit gesprochen und ihre Top 100 Anime gekürt. Interessant dabei ist, dass erfolgreiche Shōnen wie One Piece gar nicht mal so hoch eingestuft sind.

Die Top 100 Anime laut Reddit sind…

Wir zählen euch an der Stelle nicht die ganze Liste auf. Stattdessen können wir euch jedoch ein Video empfehlen, das die Top 100 Anime laut der entsprechenden Reddit-Community mit schönen Clips zusammenfasst:

Die Top 10 lauten:

Frieren - Nach dem Ende der Reise Steins;Gate Attack on Titan Puella Magi Madoka Magica Hunter x Hunter Kaguya-sama: Love is War-Reihe Neon Genesis Evangelion Monogatari-Reihe Fullmetal Alchemist: Brotherhood Vinland Saga

Wie ihr seht, schafft es mit Frieren - Nach dem Ende der Reise ein modernes Werk aus dem Vorjahr auf den ersten Platz. Wenn ihr Frieren schon geschaut habt, aber unbedingt nach Werken mit ähnlicher Stimmung sucht, schlagen wir euch einen Blick auf unsere eigens ausgesuchten Empfehlungen vor:

2:10 Der Anime Frieren erzählt eine Geschichte über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens

Steins;Gate auf Platz 2 ist da mit der Veröffentlichung im Jahr 2011 deutlich älter, aber konnte sich seitdem einen Platz im Herzen vieler Fans sichern und holt durch seinen Kult-Status auch ständig neue Zuschauer*innen mit an Bord.

Danach folgt eine bunte Mischung an Anime – sei es im Veröffentlichungsdatum oder auch im Genre. Die Auswahl zeigt uns, dass Anime-Fans die Vielfalt des Angebots zu schätzen wissen.

Wie wurde abgestimmt und ausgewertet?

Zwei Wochen vor Bekanntgabe der Resultate gab es einen Reddit-Thread, der zu einer Umfrage auf Google Docs führte. Dort konnten Fans ihre liebsten Anime in die Plätze von 1 bis 20 einordnen. Die Anime auf den höheren Plätzen haben dann entsprechend mehr Punkte für die Gesamtauswertung bekommen (zum Beispiel 5 Punkte für Platz 1, 4 Punkte für die Plätze 2 und 3, ...).

Das sagt die Community dazu

“youcantseemyname“ ordnet die ersten Plätze nach einem Blick auf die Auswertung genauer ein und merkt and, dass Frieren verstärkt in den Plätzen 4 bis 20 vertreten ist, während Steins;Gate es sich bei Fans in den Top 3 gemütlich macht. Dies würde zeigen, wie Frieren ein breiteres Publikum anspreche, während Steins;Gate überdurchschnittlich gut bei seinen Zuschauer*innen angekommen ist.

“michhoffman“ macht ebenfalls eine interessante Beobachtung und spricht Recency Bias (deutsch: Rezenzeffekt) an. Das umfasst das Phänomen, in dem Menschen zeitlich nähergelegenen Events einen größeren Einfluss zuordnen. Konkret werden jetzt vielleicht mehr Menschen Frieren höher einstufen, weil sie es gerade erst gesehen haben und aktuell davon begeistert sind. Das könnte zumindest eine Erklärung für dessen hohe Platzierung sein, auch wenn wir dem Werk seinen Erfolg natürlich nicht absprechen möchten.

Welches sind aktuell eure Lieblings-Anime?