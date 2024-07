Spieler wertet über 700 Bestenlisten aus und stellt die ultimative Liste der besten Games aller Zeiten auf – GTA5 landet gerade mal auf Platz 25

Nur einer dieser Charaktere hat es nicht in die Top 100 geschafft.

Jedes Jahr veröffentlichen so gut wie alle Gaming-Outlets irgendwelche Bestenlisten und küren so die Spiele des Jahres, die Rollenspiele der Dekade oder aber die besten Shooter aller Zeiten. Während so manche Titel sehr konstant auf der ganzen Welt gefeiert werden, gibt es andere Spiele, die nicht überall auftauchen. Auch bei den Platzierungen sind sich natürlich nicht immer alle einig.

Reddit User IlmeniAVG hat sich nun die Aufgabe gestellt, all diese Toplisten in einem großen Top 100-Ranking zusammenzufassen. Dafür sammelte die Person nicht nur die Daten aus mehr als 700 Listen, sondern legt auch noch ein umfassendes Regelwerk für die Auswertung fest.

Die Top 100 der besten Spiele

Bevor wir uns auf das Ranking stürzen, wollen wir an dieser Stelle zumindest kurz die wichtigsten Regeln durchgehen. IlmeniAVG hat ausschließlich Listen genutzt, die in einem redaktionellen Rahmen entstanden sind – Aufstellungen aus der Community fielen also raus.

Dabei kamen 98 All-time-Listen, 51 Dekaden-Listen und ca. 570 Game of the Year-Listen aus über 100 Redaktionen aus 15 verschiedenen Ländern zusammen. Bei der Auswertung wurden diese dann unter anderem nach Popularität der Outlets und Alter der Rankings unterschiedlich gewichtet.

Aber jetzt wollen wir euch gar nicht weiter auf die Folter spannen – die restlichen Regeln könnt ihr bei Bedarf weiter unten im Reddit-Post nachlesen.

Die 10 besten Spiele laut der ultimativen Liste sind...

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) The Last of Us (2013) Tetris (1985) Half-Life 2 (2004) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) The Witcher III: Wild Hunt (2015) Super Mario 64 (1996) Resident Evil 4 (2005) BioShock (2007) The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Wollt ihr euch alle Platzierungen, die Regeln und weitere spannende Statistiken anschauen, finder ihr hier den umfangreichen Post auf Reddit:

Wo sind Blockbuster wie GTA 5, Baldur's Gate 3 oder The Last of Us 2 gelandet?

Auf Platz 22. befindet sich das God of War-Reboot aus dem Jahr 2018, dicht gefolgt von Elden Ring auf Platz 23. Der beliebte FromSoftware-Hit Bloodborne schafft es hingegen nur auf Platz 34. Weiter vorne hätten wir vor allem GTA 5 (Platz 25), Red Dead Redemption 2 (Platz 42), Baldur's Gate 3 (Platz 44) und The Last of Us: Part 2 (Platz 89) erwartet.

Spannend ist auch, dass Zelda es gleich doppelt in die Top 10 geschafft hat, ein drittes Spiel sogar direkt auf Platz 11 steht. Insgesamt ist die beliebte Spielereihe sechs Mal in der Liste vertreten. Klempner Mario schafft es sogar ganze neun Mal ins Ranking.

Weitere Geschichten aus der Community:

Neben den spannenden Platzierungen beeindruckt uns vor allem die Arbeit, die in das Projekt geflossen ist. Allein das ganze Drumherum zu lesen, hat uns schon eine Menge Spaß gemacht und in jedem Fall vergeben wir einen dicken Daumen nach oben.

Einzig die Tatsache, dass Hollow Knight nicht in der Liste auftaucht, stimmt die gesamte Redaktion fassungslos. Hier ist ganz sicher ein Fehler passiert.

Aber wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr die Platzierungen nachvollziehen oder hättet ihr viele Spiele auf anderen Plätzen erwartet? Verrate es uns in den Kommentaren!