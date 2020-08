Aktuell gibt es gleich mehrere Angebote für 4K-Fernseher. Bei MediaMarkt könnt ihr euch den Sony XH9005 4K TV günstiger kaufen. Dieser verfügt über HDMI 2.1 und ist »bereit für PlayStation 5«. Wer dagegen nicht ganz so viel ausgeben und dennoch einen guten TV möchte, kann sich bei Amazon nun mehrere Modelle von Medion zum Bestpreis kaufen.



So bekommt ihr den Rabatt: Bei den Angeboten der 4K-Fernseher von Medion müsst ihr auf der Produktseite bei Amazon jeweils den Haken bei »Rabattgutschein einlösen« setzen. Der jeweilige Rabatt wird dann an der Kasse vom Kaufpreis abgezogen.

Die Angebote für die Medion-TVs mit Gutschein gelten bis zum 31. August und solange der Vorrat reicht.

Medion Life S16502 4K TV zum neuen Bestpreis

Top-Angebot: Günstiger gibt es den Medion Life S16502 4K-Fernseher aktuell nicht einmal bei Medion selbst. Bei Amazon könnt ihr einen 90 Euro Rabattgutschein aktivieren und bekommt den TV dadurch für nur 592,34 Euro. Das ist der absolute Bestpreis und rund 40 Euro günstiger als der bisher beste Preis.



Das bietet der 4K TV: Allen voran erwartet euch eine 65 Zoll Bildschirmdiagonale, die mit UHD auflöst. Darüber hinaus verfügt der Medion Life S16502 über HDR10, HLG und Dolby Vision. Mit dem Smart-TV-System könnt ihr natürlich zudem alle gängigen Apps wie Netflix, Prime Video und Youtube direkt am TV nutzen.



Auf HDMI 2.1 müsst ihr an dieser Stelle allerdings verzichten. Wer nicht die 120 Hz auf 4K braucht, kann auch mit diesem Fernseher natürlich die PS5 und Xbox Series X, sowie die aktuellen Konsolen nutzen.

Medion Life S16502 4K TV für 592,34 Euro kaufen

Weitere Medion 4K TVs im Angebot

Neben dem vorgestellten 65 Zoll-Modell gibt es noch weitere Fernseher von Medion bei Amazon aktuell günstiger. Wir haben euch jeweils den Gutschein direkt vom Kaufpreis abgezogen, sodass ihr nachfolgend direkt den jeweiligen Gesamtpreis seht. Denkt daran beim Kauf den Gutschein auf der Produktseite zu aktivieren.

