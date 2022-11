Top Deal für PS5: FIFA 23 + DualSense für nur 79,99€ im Black Friday Sale sichern

In den Black Friday Sales gibt es gerade bei vielen Händlern wie beispielsweise Amazon oder MediaMarkt den Sony DualSense Wireless PS5-Controller günstig im Angebot, nämlich für 49,99€. Für alle, die nicht nur einen neue Controller brauchen, sondern sich auch für FIFA 23 interessieren, hat Otto aber nochmal ein ganz besonderes Schnäppchen zu bieten: Hier bekommt ihr ein Bundle mit dem DualSense und FIFA 23 für PS5 als Download-Code für nur 79,99€. So günstig ist derzeit kein anderer Händler, im Amazon Black Friday Sale zum Beispiel liegt der Preis des Bundles bei 99,99€. Hier geht’s zum Otto-Deal:

Das Bundle gibt es ausschließlich mit der weißen Version des Sony DualSense. Falls ihr den PS5-Controller doch lieber einzeln kaufen, könnt ihr ihn hingegen in ganz verschiedenen Farben und, wie gesagt, auch bei anderen Händlern günstig bekommen. Hier findet ihr die Angebote:

Weitere Angebote zum Black Friday

Sowohl Otto als auch die anderen Händler haben in ihren großen Black Friday Sales natürlich noch sehr viel mehr zu bieten, zum Beispiel 4K-Fernseher, Handys und jede Menge Spiele für PS4 und PS5. Auf unserer Black Friday Übersichtsseite haben wir euch bereits viele Highlights herausgesucht. Falls ihr lieber selbst die Sales durchwühlen wollt, findet ihr sie hier:

Black Friday ist übrigens eigentlich erst am 25. November, die Shops haben ihre Aktionen nur frühzeitig gestartet. Bei MediaMarkt und Saturn läuft der Sale noch bis 16 Uhr am 27. November, bei Otto und Amazon bis zum 28. November. In dieser Zeit dürften auch noch einige neue Deals dazukommen, andererseits können gute Angebote aber auch schon lange vor Ende der Sales ausverkauft sein.