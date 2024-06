Entwickler macht toten Vater eines Spielers in Zombie-Game unsterblich - Nach drei Jahren findet der Sohn ihn im Spiel

State of Decay lässt diverse Zombies auf euch los, ihr bekommt aber auch Unterstützung durch Überlebende.

In State of Decay 2 begegnet ihr nicht nur fiesen Zombies, sondern immer wieder auch anderen Überlebenden, die sich euch anschließen können. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet in diesem Spiel einer Person begegnen, die ihr kennt – komplett mit Namen, Aussehen und sogar den passenden Charaktereigenschaften. Genau so ist es einem Fan und Redditor ergangen, dessen verstorbener Vater von den Entwickler*innen im Spiel als Überlebender verewigt wurde.

State of Decay-Devs bauen verstorbenen Vater eines Fans im Spiel ein und der weint vor Freude

Darum geht's: Vor einigen Jahren ist der Vater dieses State of Decay 2-Fans gestorben. Er hat sich daraufhin an Undead Labs, die Menschen hinter dem Zombie-Spiel gewandt und hat ihnen einige Infos zu seinem Vater gegeben. Die Entwickler*innen haben den Vater daraufhin im Spiel eingebaut und nach drei Jahren ist ihm der Sohn endlich begegnet.

State of Decay 3 wurde bereits angekündigt und sieht so aus:

3:10 State of Decay 3: Im Reveal-Trailer stellt ihr euch im Koop einer bedrohlichen Zombieapokalypse

"Besessen vom Spiel": Redditor EmbarrassedBudget859 schreibt, er sei einer der Menschen, die sich mit Haut und Haaren State of Decay 2 verschrieben haben. Er liebe alles daran und sei insbesondere auch großer Fan der Community. Also habe er die Macher*innen gebeten, seinen Vater ins Spiel einzubauen, als der vor einiger Zeit gestorben war.

Unter Tränen berichtet er jetzt, dass er nach drei Jahren endlich seinem toten Vater begegnet sei. Er wurde tatsächlich von dem Entwicklerstudio eingebaut, und zwar wurde er als Überlebender unsterblich gemacht. Das heißt, EmbarrassedBudget859 kann ihn jetzt in seine Gruppe aufnehmen, mit ihm Abenteuer erleben und dafür sorgen, dass er im Spiel nicht stirbt.

"Drei Jahre später und ich habe IHN gefunden. Nicht nur seinen Namen, sondern seine Eigenschaften, alles an ihm. Das wird für immer meine Lieblings-Community sein. Sorry, dass das Foto Müll ist, aber ich stehe immer noch unter Schock. Diese Entwickler*innen brauchen mehr Aufmerksamkeit."

Wieso hat das so lange gedauert? Die Charakterauswahl für die Überlebenden in State of Decay 2 funktioniert nach dem Zufallsprinzip. Es besteht also eine ziemlich niedrige Chance darauf, einer ganz bestimmten Figur zu begegnen. Diese hier hatte dann aber sogar die Eigenschaften, die auch der Vater hatte, wie zum Beispiel "alt und müde" zu sein oder dass er eine medizinische Einrichtung geleitet hat.

Hier könnt ihr euch den Vater in State of Decay ansehen:

So reagiert Entwicklerstudio Undead Labs: Selbstverständlich haben die Menschen hinter dem Spiel auch schon von der Sache mitbekommen und freuen sich sehr darüber, dass der Sohn endlich seinem Vater begegnet ist.

Sie zeigen sich äußerst gerührt und schreiben humorvoll "ich weine nicht, du weinst". Gleichzeitig wird auch noch dem offenbar dafür zuständigen Entwickler Geoffrey Card Respekt gezollt:

Was ist mit State of Decay 3? Das wissen wir leider auch nicht so genau. Nachdem das Sequel zum beliebten und erfolgreichen Zombie-Spiel schon beim Xbox Showcase 2020 angekündigt wurde, folgte dieses Jahr beim Microsoft-Event zwar ein neuer und langer sowie atmosphärischer Trailer, aber einen Release-Termin hat das Zombie-Koopspiel leider immer noch nicht verpasst bekommen. Wir müssen uns also wohl oder übel noch ein bisschen gedulden.

