Tower of Fantasy: Alle kostenlosen Promo-Codes für Gratis-Gold und Items

Um euch das Leben im kostenlosen MMORPG Tower of Fantasy ein wenig leichter zu machen, spendiert euch Entwicklerstudio Hotta Studio regelmäßig neue Codes, die ihr im Spiel gegen Gold und andere Items eintauschen könnt - allerdings müsst ihr schnell sein. Wir fassen euch hier die aktuellen Codes zusammen und erklären, wie ihr sie im Spiel einlöst.

Wichtig: Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, wenn neue Codes dazukommen, schaut also immer mal wieder vorbei.

Das sind die aktuell gültigen Codes für Tower of Fantasy

Zwar gibt es kein Ablaufdatum für die Codes in Tower of Fantasy, trotzdem sind sie nicht endlos gültig. Für die Codes gibt es nämlich jeweils nur eine begrenzte Menge pro Server, das heißt dass nur eine bestimmte Anzahl an Spieler*innen sie einlösen kann. Sind die Codes abgelaufen, bekommt ihr eine entsprechende Nachricht beim Einlösen. Das sind die aktuell gültigen Codes:

ILOVETOF (1 Goldkern)

TOF666 (8,888 Gold, SR-Reliktscherbentruhe)

TOF888 (8,888 Gold, 1 Schwarzkern, 10 Knusprig gegrillter Fisch)

TOFNEMESISTH (1 Goldkern, 5 Elementarerz-Scherbentruhe)

So löst ihr Tower of Fantasy Codes ein

Zwar gibt es keinen "Code einlösen"-Button in Tower of Fantasy, aber wenn ihr den Weg durch das Menü kennt, ist es nicht allzu kompliziert. So kommt ihr zum Fenster für das Einlösen von Codes:

Startet Tower of Fantasy

Klickt auf das Geschenk-Icon am oberen rechten Rand des Bildschirms

Im Belohnungs-Menü klickt ihr links unten auf "Belohnungen"

Hier klickt ihr auf "Eintauschen" und gebt den Code in die "Per Code Einlösen"-Box ein

Bestätigt und schon landen die Belohnungen in einem Postfach

Auf das Postfach könnt ihr im Spiel über das Menü zugreifen. Dafür klickt ihr im Menü auf den "Freunde"-Button und von dort auf das Postfach rechts oben. Dort könnt ihr dann alle Belohnungen per "Alles einsammeln" abholen.

Was euch in Tower of Fantasy erwartet, zeigt der Trailer:

Release für Konsole noch ungewiss

Das kostenlose MMORPG erschien bereits Ende 2021 in China und ist seit dem 11. August 2022 auch bei uns für Android, iOS und PC verfügbar. Eine Konsolen-Version gibt es derzeit nicht, allerdings ist nicht auszuschließen, dass sich das in Zukunft ändert. Wir haben beim ToF-Team nachgefragt und berichten euch, wenn sich etwas ändert.

Wie gefällt euch Tower of Fantasy bisher? Findet ihr es besser als Genshin Impact und vergleichbare Spiele?